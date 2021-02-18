В Таджикистане ввели налог для блогеров, заявил начальник главного управления налогового комитета при правительстве республики Шамсулло Кабирзода в ходе итоговой пресс-конференции в четверг, 18 февраля.

«Согласно требованиям ст. 98 Налогового кодекса, налогообложению подлежат все виды деятельности и любые доходы, полученные физическими лицами, независимо от их вида и места», — приводит Sputnik Таджикистан его слова.

Кабирзода рассказал, что сотрудники ведомства изучили работу блогеров в стране и пришли к выводу, что их можно включить в список налогоплательщиков. Проведенный анализ показал, что граждане открывают собственные каналы и получают доход за счет распространения идей и мнений.

«Таким образом, когда речь заходит о налогообложении блогеров, не может быть недопонимания», — считает он.

Отмечается, что под налогообложение подпадают 29 каналов, на которые подписаны от 3 до 19 млн интернет-пользователей. В комитете уже уведомили владельцев аккаунтов о необходимости подать декларации в налоговые органы до 1 апреля. Этот срок установлен для физических лиц.

Кабирзода не уточнил уровень дохода блогеров, добавив, что в случае игнорирования требования налоговая примет необходимые меры. Размер налоговой ставки он также не озвучил.

Ранее, 12 февраля, член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила ввести специальный цифровой налог на прибыль в размере 3–5% для иностранных соцсетей и поисковых систем, которые зарабатывают на деятельности в Российской Федерации.

В Роскомнадзоре заявили, что предложения по введению цифрового налога для иностранных IT-компаний могут представить до 1 августа.

В регуляторе напомнили о январском поручении президента России Владимира Путина о подготовке и представлении до 1 августа предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, которые работают в рунете, а также представительств этих компаний на территории страны.