 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Высоту орбиты МКС скорректировали для подготовки к старту «Союз МС-18»
Мир
Власти Италии ввели жесткий карантин на Пасху
Спорт
Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира
Мир
Инвестор Tesla подал в суд на Маска из-за публикаций в Twitter
Спорт
МОК решил не настаивать на вакцинации участников Олимпийских игр в Токио
Мир
В Рио-де-Жанейро введут комендантский час из-за пандемии COVID-19
Мир
Страны QUAD намерены бороться с угрозами в Индо-Тихоокеанском регионе
Мир
Жители Хорватии стали массово отказываться от вакцины AstraZeneca
Общество
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице
/

Тор, Майор и все-все-все: вазэктомия для царя зверей и Трамп-буддист

«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире
Фото: Global Look Press/White House
Главный слайд
Начало статьи
Тор, Майор и все-все-все: вазэктомия для царя зверей и Трамп-буддист
2021-03-12 13:16:36">
2021-03-12 13:16:36
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За что папуасы невзлюбили Илона Маска, в честь чего Джо Байден отправил своих немецких овчарок на каникулы и зачем китайским предпринимателям нужна статуя Дональда Трампа. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

Вот собака!

«Собака бывает кусачей только от жизни собачей», пелось в известной детской песне. Впрочем, порой на выходки способны даже те четвероногие питомцы, которые, казалось бы, купаются как сыр в масле. Так и произошло на этой неделе с немецкой овчаркой Майор, принадлежащей президенту США Джо Байдену.

Майор, переехавший на пару со второй овчаркой президентской четы Чэмпом вслед за своим хозяином в Вашингтон, взял да и укусил одного из представителей службы охраны Белого дома. А ведь буквально в феврале супруга президента США утверждала в интервью журналу People, что у них «действительно очень хорошие собаки». Правда, как пояснила на пресс-конференции официальный представитель Белого дома Джен Псаки, пытаясь оправдать провинность одного из псов, собаки «всё еще акклиматизируются в новом окружении».

Тор, Майор и все-все-все1
собаки

Собачья подстилка у стены Белого дома после сообщений СМИ о том, что две собаки Байдена были возвращены в Делавэр, 9 марта 2021 года

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Смягчающим вину Майора обстоятельством можно счесть и то, что детство у него было тяжелым. Будучи щенком, он подвергся некоему токсическому воздействию, и ветеринарам пришлось долго выхаживать его, прежде чем в 2018 году пес попал в добрые руки четы Байденов.

Так или иначе, на этой неделе Майора и Чэмпа отослали обратно в штат Делавэр на небольшие каникулы. Но пообещали, что вскоре оба пса вернутся к хозяину.

Идей — тьма

Освещение мировыми СМИ ежегодной сессии китайского парламента в основном сконцентрировалось на новом пятилетнем плане развития КНР и экономических показателях. И мало кто следил за идущей параллельно сессией Народного политического консультативного совета Китая — главного совещательного органа республики. А зря, поскольку некоторые из выдвинутых там идей оказались довольно любопытными.

Одним из самых резонансных, судя по откликам в соцсетях, стало предложение включить владение домашними животными в систему социального кредита, действующую в стране последние несколько лет. И лишать очков, занося в черный список, тех, кто выкидывает на улицу своих питомцев. Ну а чтобы знать недобросовестных хозяев в лицо, всех домашних котов и собак предложили чипировать.

Кроме того, на закончившейся на этой неделе сессии прозвучало предложение ввести в колледжах и школах «уроки романтики и семейной жизни». Поскольку, как пояснил автор инициативы, нынешняя молодежь знает о физической стороне отношений полов, но совершенно не умеет справляться с эмоциональной стороной дела.

​ Тор, Майор и все-все-все2
Китай

Трансляция пресс-конференции премьер-министра Китая Ли Кэцян после заключительного заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, Китай, 11 марта 2021 года

Фото: REUTERS/Tingshu Wang

А вот обязательные уроки английского языка было предложено из учебной программы убрать. С учетом распространенности сайтов-переводчиков это занятие «полезно лишь для меньшинства», заявил делегат по имени Сю Цзинь, предложив школам уделять больше внимания изучению математики и китайского языка. Про родную речь вспомнила еще одна делегат съезда — Ань Жань, предложив сделать 20 апреля — День китайского языка — еще и Днем китайских иероглифов. Это могло бы способствовать развитию патриотизма и укреплению международного авторитета научных работ на китайском, отметила она.

Маска в сторону

В конце прошлого года президент Индонезии Джоко Видодо предложил американскому изобретателю Илону Маску использовать небольшой остров Биак в индонезийской провинции Папуа для запуска ракет его компании Space X. Развитие Биака как «Космического острова» принесло бы ему положительные экономические последствия, решил президент. А заодно это могло бы упрочить и вероятность крупных вложений другой компании Илона Маска Tesla в Индонезию. Страна обладает большим запасом никеля — ключевого компонента для аккумуляторов производимых Tesla электромобилей.

Но жители острова, известные своей нелюбовью к центральным властям и страстью к спокойной жизни на лоне природы, решили побороться против планов Джакарты соорудить на их земле космодром и затеяли бурную медийную кампанию. Космическая стартовая площадка приведет к вырубке лесов, лишит островитян традиционных охотничьих угодий, вынудив многих покинуть свои дома, и увеличит индонезийское военное присутствие на острове, пожаловался на этой неделе британской Guardian вождь местного племени Манфун Сройер.

​ Тор, Майор и все-все-все3
Биак

Остров Биак, Индонезия

Фото: Global Look Press/imageBROKER/Klaus-Werner Friedrich

Он также посетовал, что жителям даже не позволено выйти на акции протеста. В 2002 году, когда свой глаз на остров Биак, идеальный для запуска спутников из-за близости к экватору, положила Россия, многие вышли на демонстрации, но были арестованы, признал вождь. Тогда, к слову, у России с Биаком что-то не срослось.

Трамп уехал, статуи остались

У китайского народа вряд ли могли быть особо теплые чувства к ушедшему президенту США Дональду Трампу. Но заработать деньги на использовании его образа никогда и никому не мешало.

На этой неделе одна из крупнейших в Китае платформ онлайн-торговли Taobao выставила новинку: керамическую статую Трампа с умиротворенным выражением лица и руками на коленях — в позе, смахивающей на статуи Будды, часто встречающиеся в храмах Китая.

«Сделай свой бизнес снова великим!» — призвал под лотом продавец. В разговоре с Global Times автор идеи признался, что смастерил статуи Трампа-Будды чисто ради веселья и на первых порах сделал всего 100 копий в двух размерах. Но спустя несколько дней всё распродал, невзирая на далеко не бросовую цену: полутораметровая статуя стоит $153, тогда как 4,2-метровое изваяние бывшего главы Белого дома обошлось покупателям в $613.

Журналисты не поленились и нашли не только продавца, но и нескольких покупателей. Большая часть призналась, что приобрела Трампа-Будду ради шутки, некоторые понадеялись, что статуя миллионера-политика может действительно принести их бизнесу удачу. А один житель Шанхая мотивировал свое приобретение так: «Трампа можно рассматривать как представителя эпохи крайнего эгоизма. Эпоха прошла, но я хочу, чтобы статуя напоминала мне о том, что нельзя быть слишком Трампом».

Тор, Майор и все-все-все4
Бывший президент США Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп

Фото: Global Look Press/Alex Edelman

Лучше меньше, да лучше

На этой неделе красавец-лев по кличке Тор смог на собственной шкуре отчасти прочувствовать судьбу тысяч своих братьев меньших — кастрированных домашних котов. Правда, царю зверей повезло куда больше — хирурги всего лишь сделали ему вазэктомию. Решение об операции приняла администрация нидерландского зоопарка в Арнеме, сочтя, что пятеро детенышей от двух самок — вполне достойный и, главное, достаточный итог 11-летнего проживания льва в их учреждении.

Ранее к стерилизации животных пришлось прибегнуть властям таиландской провинции Лопбури, известной своей обширной обезьяньей популяцией. После того как менее года назад страна закрылась из-за коронавируса, привыкшие к подкормке туристами обезьяны остались фактически без пропитания. И стали из-за этого наглыми и агрессивными. Чтобы не «плодить нищету» среди обезьян, местные власти решили лишить несколько сотен самок и самцов возможности размножаться.

А вот с бегемотами, завезенными в Колумбию в 1980-х годах ныне покойным наркобароном Пабло Эскобаром, решили не церемониться, предложив их немного «проредить». Попытки властей контролировать их воспроизводство провалились, и за последние восемь лет популяция этих толстокожих увеличилась с 35 до 80 особей, что создало, по мнению ученых, серьезную угрозу биологическому разнообразию в районе. И если не убить некоторых из животных, к 2035 году численность бегемотов может достичь 1500.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021