Тор, Майор и все-все-все: вазэктомия для царя зверей и Трамп-буддист
За что папуасы невзлюбили Илона Маска, в честь чего Джо Байден отправил своих немецких овчарок на каникулы и зачем китайским предпринимателям нужна статуя Дональда Трампа. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».
Вот собака!
«Собака бывает кусачей только от жизни собачей», пелось в известной детской песне. Впрочем, порой на выходки способны даже те четвероногие питомцы, которые, казалось бы, купаются как сыр в масле. Так и произошло на этой неделе с немецкой овчаркой Майор, принадлежащей президенту США Джо Байдену.
Майор, переехавший на пару со второй овчаркой президентской четы Чэмпом вслед за своим хозяином в Вашингтон, взял да и укусил одного из представителей службы охраны Белого дома. А ведь буквально в феврале супруга президента США утверждала в интервью журналу People, что у них «действительно очень хорошие собаки». Правда, как пояснила на пресс-конференции официальный представитель Белого дома Джен Псаки, пытаясь оправдать провинность одного из псов, собаки «всё еще акклиматизируются в новом окружении».
Собачья подстилка у стены Белого дома после сообщений СМИ о том, что две собаки Байдена были возвращены в Делавэр, 9 марта 2021 года
Смягчающим вину Майора обстоятельством можно счесть и то, что детство у него было тяжелым. Будучи щенком, он подвергся некоему токсическому воздействию, и ветеринарам пришлось долго выхаживать его, прежде чем в 2018 году пес попал в добрые руки четы Байденов.
Так или иначе, на этой неделе Майора и Чэмпа отослали обратно в штат Делавэр на небольшие каникулы. Но пообещали, что вскоре оба пса вернутся к хозяину.
Идей — тьма
Освещение мировыми СМИ ежегодной сессии китайского парламента в основном сконцентрировалось на новом пятилетнем плане развития КНР и экономических показателях. И мало кто следил за идущей параллельно сессией Народного политического консультативного совета Китая — главного совещательного органа республики. А зря, поскольку некоторые из выдвинутых там идей оказались довольно любопытными.
Одним из самых резонансных, судя по откликам в соцсетях, стало предложение включить владение домашними животными в систему социального кредита, действующую в стране последние несколько лет. И лишать очков, занося в черный список, тех, кто выкидывает на улицу своих питомцев. Ну а чтобы знать недобросовестных хозяев в лицо, всех домашних котов и собак предложили чипировать.
Кроме того, на закончившейся на этой неделе сессии прозвучало предложение ввести в колледжах и школах «уроки романтики и семейной жизни». Поскольку, как пояснил автор инициативы, нынешняя молодежь знает о физической стороне отношений полов, но совершенно не умеет справляться с эмоциональной стороной дела.
Трансляция пресс-конференции премьер-министра Китая Ли Кэцян после заключительного заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, Китай, 11 марта 2021 года
А вот обязательные уроки английского языка было предложено из учебной программы убрать. С учетом распространенности сайтов-переводчиков это занятие «полезно лишь для меньшинства», заявил делегат по имени Сю Цзинь, предложив школам уделять больше внимания изучению математики и китайского языка. Про родную речь вспомнила еще одна делегат съезда — Ань Жань, предложив сделать 20 апреля — День китайского языка — еще и Днем китайских иероглифов. Это могло бы способствовать развитию патриотизма и укреплению международного авторитета научных работ на китайском, отметила она.
Маска в сторону
В конце прошлого года президент Индонезии Джоко Видодо предложил американскому изобретателю Илону Маску использовать небольшой остров Биак в индонезийской провинции Папуа для запуска ракет его компании Space X. Развитие Биака как «Космического острова» принесло бы ему положительные экономические последствия, решил президент. А заодно это могло бы упрочить и вероятность крупных вложений другой компании Илона Маска Tesla в Индонезию. Страна обладает большим запасом никеля — ключевого компонента для аккумуляторов производимых Tesla электромобилей.
Но жители острова, известные своей нелюбовью к центральным властям и страстью к спокойной жизни на лоне природы, решили побороться против планов Джакарты соорудить на их земле космодром и затеяли бурную медийную кампанию. Космическая стартовая площадка приведет к вырубке лесов, лишит островитян традиционных охотничьих угодий, вынудив многих покинуть свои дома, и увеличит индонезийское военное присутствие на острове, пожаловался на этой неделе британской Guardian вождь местного племени Манфун Сройер.
Остров Биак, Индонезия
Он также посетовал, что жителям даже не позволено выйти на акции протеста. В 2002 году, когда свой глаз на остров Биак, идеальный для запуска спутников из-за близости к экватору, положила Россия, многие вышли на демонстрации, но были арестованы, признал вождь. Тогда, к слову, у России с Биаком что-то не срослось.
Трамп уехал, статуи остались
У китайского народа вряд ли могли быть особо теплые чувства к ушедшему президенту США Дональду Трампу. Но заработать деньги на использовании его образа никогда и никому не мешало.
На этой неделе одна из крупнейших в Китае платформ онлайн-торговли Taobao выставила новинку: керамическую статую Трампа с умиротворенным выражением лица и руками на коленях — в позе, смахивающей на статуи Будды, часто встречающиеся в храмах Китая.
«Сделай свой бизнес снова великим!» — призвал под лотом продавец. В разговоре с Global Times автор идеи признался, что смастерил статуи Трампа-Будды чисто ради веселья и на первых порах сделал всего 100 копий в двух размерах. Но спустя несколько дней всё распродал, невзирая на далеко не бросовую цену: полутораметровая статуя стоит $153, тогда как 4,2-метровое изваяние бывшего главы Белого дома обошлось покупателям в $613.
Журналисты не поленились и нашли не только продавца, но и нескольких покупателей. Большая часть призналась, что приобрела Трампа-Будду ради шутки, некоторые понадеялись, что статуя миллионера-политика может действительно принести их бизнесу удачу. А один житель Шанхая мотивировал свое приобретение так: «Трампа можно рассматривать как представителя эпохи крайнего эгоизма. Эпоха прошла, но я хочу, чтобы статуя напоминала мне о том, что нельзя быть слишком Трампом».
Бывший президент США Дональд Трамп
Лучше меньше, да лучше
На этой неделе красавец-лев по кличке Тор смог на собственной шкуре отчасти прочувствовать судьбу тысяч своих братьев меньших — кастрированных домашних котов. Правда, царю зверей повезло куда больше — хирурги всего лишь сделали ему вазэктомию. Решение об операции приняла администрация нидерландского зоопарка в Арнеме, сочтя, что пятеро детенышей от двух самок — вполне достойный и, главное, достаточный итог 11-летнего проживания льва в их учреждении.
Ранее к стерилизации животных пришлось прибегнуть властям таиландской провинции Лопбури, известной своей обширной обезьяньей популяцией. После того как менее года назад страна закрылась из-за коронавируса, привыкшие к подкормке туристами обезьяны остались фактически без пропитания. И стали из-за этого наглыми и агрессивными. Чтобы не «плодить нищету» среди обезьян, местные власти решили лишить несколько сотен самок и самцов возможности размножаться.
А вот с бегемотами, завезенными в Колумбию в 1980-х годах ныне покойным наркобароном Пабло Эскобаром, решили не церемониться, предложив их немного «проредить». Попытки властей контролировать их воспроизводство провалились, и за последние восемь лет популяция этих толстокожих увеличилась с 35 до 80 особей, что создало, по мнению ученых, серьезную угрозу биологическому разнообразию в районе. И если не убить некоторых из животных, к 2035 году численность бегемотов может достичь 1500.