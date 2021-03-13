Тор, Майор и все-все-все: вазэктомия для царя зверей и Трамп-буддист

За что папуасы невзлюбили Илона Маска, в честь чего Джо Байден отправил своих немецких овчарок на каникулы и зачем китайским предпринимателям нужна статуя Дональда Трампа. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Вот собака!

«Собака бывает кусачей только от жизни собачей», пелось в известной детской песне. Впрочем, порой на выходки способны даже те четвероногие питомцы, которые, казалось бы, купаются как сыр в масле . Так и произошло на этой неделе с немецкой овчаркой Майор, принадлежащей президенту США Джо Байдену .

Майор , переехавший на пару со второй овчаркой президентской четы Чэмпом вслед за своим хозяином в Вашингтон, взял да и укусил одного из представителей службы охраны Белого дома . А ведь буквально в феврале супруга президента США утверждала в интервью журналу People, что у них «действительно очень хорошие собаки» . Правда, как пояснила на пресс-конференции официальный представитель Белого дома Джен Псаки, пытаясь оправдать провинность одного из псов, собаки «всё еще акклиматизируются в новом окружении» .

Тор, Майор и все-все-все1 Собачья подстилка у стены Белого дома после сообщений СМИ о том, что две собаки Байдена были возвращены в Делавэр, 9 марта 2021 года Фото: REUTERS/Tom Brenner

Смягчающим вину Майора обстоятельством можно счесть и то, что детство у него было тяжелым. Будучи щенком, он подвергся некоему токсическому воздействию, и ветеринарам пришлось долго выхаживать его, прежде чем в 2018 году пес попал в добрые руки четы Байденов.

Так или иначе, на этой неделе Майора и Чэмпа отослали обратно в штат Делавэр на небольшие каникулы . Но пообещали, что вскоре оба пса вернутся к хозяину.

Идей — тьма

Освещение мировыми СМИ ежегодной сессии китайского парламента в основном сконцентрировалось на новом пятилетнем плане развития КНР и экономических показателях. И мало кто следил за идущей параллельно сессией Народного политического консультативного совета Китая — главного совещательного органа республики . А зря, поскольку некоторые из выдвинутых там идей оказались довольно любопытными.

Одним из самых резонансных, судя по откликам в соцсетях, стало предложение включить владение домашними животными в систему социального кредита , действующую в стране последние несколько лет. И лишать очков, занося в черный список, тех, кто выкидывает на улицу своих питомцев . Ну а чтобы знать недобросовестных хозяев в лицо, всех домашних котов и собак предложили чипировать .

Кроме того, на закончившейся на этой неделе сессии прозвучало предложение ввести в колледжах и школах «уроки романтики и семейной жизни» . Поскольку, как пояснил автор инициативы, нынешняя молодежь знает о физической стороне отношений полов, но совершенно не умеет справляться с эмоциональной стороной дела .

​ Тор, Майор и все-все-все2 Трансляция пресс-конференции премьер-министра Китая Ли Кэцян после заключительного заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, Китай, 11 марта 2021 года Фото: REUTERS/Tingshu Wang

А вот обязательные уроки английского языка было предложено из учебной программы убрать. С учетом распространенности сайтов-переводчиков это занятие «полезно лишь для меньшинства», заявил делегат по имени Сю Цзинь, предложив школам уделять больше внимания изучению математики и китайского языка. Про родную речь вспомнила еще одна делегат съезда — Ань Жань, предложив сделать 20 апреля — День китайского языка — еще и Днем китайских иероглифов . Это могло бы способствовать развитию патриотизма и укреплению международного авторитета научных работ на китайском, отметила она.

Маска в сторону

В конце прошлого года президент Индонезии Джоко Видодо предложил американскому изобретателю Илону Маску использовать небольшой остров Биак в индонезийской провинции Папуа для запуска ракет его компании Space X . Развитие Биака как «Космического острова» принесло бы ему положительные экономические последствия, решил президент. А заодно это могло бы упрочить и вероятность крупных вложений другой компании Илона Маска Tesla в Индонезию. Страна обладает большим запасом никеля — ключевого компонента для аккумуляторов производимых Tesla электромобилей.

Но жители острова, известные своей нелюбовью к центральным властям и страстью к спокойной жизни на лоне природы, решили побороться против планов Джакарты соорудить на их земле космодром и затеяли бурную медийную кампанию . Космическая стартовая площадка приведет к вырубке лесов, лишит островитян традиционных охотничьих угодий, вынудив многих покинуть свои дома, и увеличит индонезийское военное присутствие на острове, пожаловался на этой неделе британской Guardian вождь местного племени Манфун Сройер.

​ Тор, Майор и все-все-все3 Остров Биак, Индонезия Фото: Global Look Press/imageBROKER/Klaus-Werner Friedrich

Он также посетовал, что жителям даже не позволено выйти на акции протеста. В 2002 году, когда свой глаз на остров Биак, идеальный для запуска спутников из-за близости к экватору, положила Россия, многие вышли на демонстрации, но были арестованы, признал вождь. Тогда, к слову, у России с Биаком что-то не срослось.

Трамп уехал, статуи остались

У китайского народа вряд ли могли быть особо теплые чувства к ушедшему президенту США Дональду Трампу. Но заработать деньги на использовании его образа никогда и никому не мешало.

На этой неделе одна из крупнейших в Китае платформ онлайн-торговли Taobao выставила новинку: керамическую статую Трампа с умиротворенным выражением лица и руками на коленях — в позе, смахивающей на статуи Будды, часто встречающиеся в храмах Китая.

«Сделай свой бизнес снова великим!» — призвал под лотом продавец. В разговоре с Global Times автор идеи признался, что смастерил статуи Трампа-Будды чисто ради веселья и на первых порах сделал всего 100 копий в двух размерах. Но спустя несколько дней всё распродал, невзирая на далеко не бросовую цену: полутораметровая статуя стоит $153, тогда как 4,2-метровое изваяние бывшего главы Белого дома обошлось покупателям в $613 .

Журналисты не поленились и нашли не только продавца, но и нескольких покупателей. Большая часть призналась, что приобрела Трампа-Будду ради шутки, некоторые понадеялись, что статуя миллионера-политика может действительно принести их бизнесу удачу. А один житель Шанхая мотивировал свое приобретение так: «Трампа можно рассматривать как представителя эпохи крайнего эгоизма . Эпоха прошла, но я хочу, чтобы статуя напоминала мне о том, что нельзя быть слишком Трампом».

Тор, Майор и все-все-все4 Бывший президент США Дональд Трамп Фото: Global Look Press/Alex Edelman

Лучше меньше, да лучше

На этой неделе красавец-лев по кличке Тор смог на собственной шкуре отчасти прочувствовать судьбу тысяч своих братьев меньших — кастрированных домашних котов . Правда, царю зверей повезло куда больше — хирурги всего лишь сделали ему вазэктомию . Решение об операции приняла администрация нидерландского зоопарка в Арнеме, сочтя, что пятеро детенышей от двух самок — вполне достойный и, главное, достаточный итог 11-летнего проживания льва в их учреждении.

Ранее к стерилизации животных пришлось прибегнуть властям таиландской провинции Лопбури, известной своей обширной обезьяньей популяцией . После того как менее года назад страна закрылась из-за коронавируса, привыкшие к подкормке туристами обезьяны остались фактически без пропитания. И стали из-за этого наглыми и агрессивными. Чтобы не «плодить нищету» среди обезьян, местные власти решили лишить несколько сотен самок и самцов возможности размножаться .

А вот с бегемотами, завезенными в Колумбию в 1980-х годах ныне покойным наркобароном Пабло Эскобаром, решили не церемониться, предложив их немного «проредить». Попытки властей контролировать их воспроизводство провалились, и за последние восемь лет популяция этих толстокожих увеличилась с 35 до 80 особей, что создало, по мнению ученых, серьезную угрозу биологическому разнообразию в районе. И если не убить некоторых из животных, к 2035 году численность бегемотов может достичь 1500.