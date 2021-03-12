Эксперты перечислили самые востребованные в России автомобили с пробегом

Эксперты «Авито Авто» провели исследование и составили список наиболее востребованных на вторичном рынке автомобилей по итогам января-февраля 2021 года.

Как сообщает 12 марта «Российская газета», первое место занимает Ford Focus. Средняя цена автомобилей этой модели выросла по сравнению с концом прошлого года на 5,7% и составляет 307 000 рублей. На втором месте — Hyundai Solaris со средней ценой 598 999 рублей (+6,0% за последние два месяца), а на третьем месте находится Kia Rio со средней ценой 607 000 рублей (+4,8% за последние два месяца).

Первое место в рейтинге наиболее востребованных на вторичном авторынке отечественных моделей по итогам января-февраля 2021 года занимает Lada Priora. Средняя стоимость модели по сравнению с концом 2020 года увеличилась на 6,2% и составляет 223 035 рублей.

Второе место у Lada 2114 со средней ценой 117 000 рублей (+6,4% за последние два месяца), а третью строчку занимает Lada Granta со средней ценой 343 024 рублей (+4,6% за последние два месяца).

29 января стало известно, что в 2020 году российский автомобильный рынок покинули сразу 45 моделей автомобилей. Это стало антирекордом с 2014 года.