Более 40 моделей автомобилей ушли с российского рынка в 2020 году

В 2020 году российский автомобильный рынок покинули сразу 45 моделей автомобилей, что стало антирекордом с 2014 года, когда в стране произошел кризис. Об этом 29 января сообщает «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты рынка объяснили, что сокращение количества моделей в большинстве случаев произошло в среднем ценовом сегменте, что прямо связано с резким падением доходов населения и сужением среднего класса.

Кроме того, специалисты утверждают, что численность моделей автомобилей в России снижается в связи с тем, что на рынке задают тон всего несколько компаний.

Так, на авторынке России сейчас уверенно лидируют компании Hyundai, Volkswagen, Kia и альянс Renault-Nissan. Почти 38% объемов продаж в 2009 году приходилось на марки не из этих холдингов, но в 2020-м данный показатель уменьшился до 16%. При этом Kia и Lada заняли 40% российского авторынка.

14 января аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на автомобильном рынке России в 2020 году.

Так, за прошедший год продажи новых автомобилей в стране упали на 9,1% по сравнению с 2019-м: россияне купили 1,6 млн машин. В декабре 2020-го продажи снизились на 2,1% в годовом выражении ― до 166 666 машин.