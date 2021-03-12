В Кремле оценили политическую ситуацию в Мьянме

Политическая ситуация в Мьянме тревожная, Кремль следит за ее развитием, заявил в пятницу, 12 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Оцениваем ситуацию как тревожную. Мы обеспокоены о поступающей оттуда информацией о растущем количестве жертв среди гражданского населения, это вызывает нашу обеспокоенность. Мы очень внимательно следим за тем, что там происходит, мы анализируем ситуацию», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Днем ранее сообщалось, что силы безопасности Мьянмы открыли стрельбу во время протестов в Янгоне. Как рассказали в газете The Guardian, полиция Мьянмы арестовала не менее 200 протестующих.

На портале NikkeiAsia привели отчет Amnesty International, из которого следует, что военные используют с каждым днем «всё более смертоносную тактику и оружие» против мирных демонстрантов.

Ранее, 4 марта, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что за время военного переворота в Мьянме погибли не менее 54 человек.

Протесты продолжаются в Мьянме с 1 февраля, когда в стране произошел военный переворот, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы, генерала Мин Аунг Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.

Протесты привели к кровопролитию в разных частях страны. В ООН осудили применение оружия против демонстрантов, которое привело к человеческим жертвам. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к возвращению власти гражданскому правительству.