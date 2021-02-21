Генсек ООН осудил стрельбу на поражение по протестующим в Мьянме

Генсек ООН Антониу Гутерриш в субботу, 20 февраля, осудил применение оружия против демонстрантов в Мьянме, которое привело к человеческим жертвам, призвав к возвращению власти гражданскому правительству.

«Я осуждаю применение смертоносного насилия в Мьянме. Использование смертоносной силы, запугивания и преследования мирных демонстрантов недопустимо. Каждый имеет право на мирные собрания. Я призываю все стороны уважать результаты выборов и вернуться к гражданскому правлению», — написал он в Twitter.

Таким образом Гутерриш ответил на публикацию в Facebook видео, на котором силовики стреляют боевыми патронами по участникам протестов против захвата власти военными.

Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, ролик был снят в субботу во время разгона демонстрации. Отмечается, что в результате стрельбы два человека погибли, еще шесть получили ранения.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 февраля в больнице Мьянмы скончалась 20-летняя девушка, получившая ранение в голову во время разгона протестующих.

Родственник девушки, участвовавшей в протестах против захвата власти военными, рассказал, что она попала в больницу 9 февраля. В клинике ее подключили к системе искусственного жизнеобеспечения, однако спасти девушку не удалось.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы генералу Мин Аунг Хлайну. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.

После госпереворота в Мьянме почти полностью отключили интернет. 12 февраля военные, озвучив идею о «строительстве нового демократического государства», помиловали более 23 тыс. заключенных.

Сейчас в стране находится около 70 российских граждан. В случае ухудшения ситуации посольство примет все меры для обеспечения безопасности, законных прав и интересов россиян и сотрудников дипмиссии, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Мьянме Антон Анисимов.