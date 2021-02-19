Участница протестов в Мьянме умерла в больнице после ранения

В больнице Мьянмы скончалась 20-летняя девушка, получившая ранение в голову во время разгона протестующих. Об этом 19 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на брата погибшей.

Родственник девушки, участвовавшей в протестах против захвата власти военными, рассказал, что она попала в больницу 9 февраля. В клинике ее подключили к системе искусственного жизнеобеспечения, однако спасти девушку не удалось. На данный момент погибшая — единственная жертва среди протестующих.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы генералу Мин Аунг Хлайну. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.

После госпереворота в Мьянме почти полностью отключили интернет. 12 февраля военные, озвучив идею о «строительстве нового демократического государства», помиловали более 23 тыс. заключенных.

Сейчас в стране находится около 70 российских граждан. В случае ухудшения ситуации посольство примет все меры для обеспечения безопасности, законных прав и интересов россиян и сотрудников дипмиссии, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Мьянме Антон Анисимов.