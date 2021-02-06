В Мьянме зафиксировали неполадки в работе интернета

Перебои с интернет-связью зафиксировали в Мьянме. Об этом 6 февраля сообщает международная некоммерческая организация NetBlocks.

«В Мьянме наблюдается второе массовое отключение интернета по состоянию на 10:00 в субботу по местному времени (6:30 мск), — говорится в публикации на странице организации в Twitter.

Отмечается, что доступ в интернет на национальном уровне упал до 54%, пользователи сообщают о неполадках.

Ранее в этот день стало известно о том, что мьянманские интернет-провайдеры блокируют доступ к социальной сети Twitter и Instagram по приказу военных «до дальнейшего уведомления», пишет агентство Sina.

Два дня назад агентство Reuters со ссылкой на письмо министерства информации Мьянмы информировало о блокировке доступа к различным сервисам компании Facebook по требованию властей страны. Военные Мьянмы приказали интернет-провайдерам заблокировать Facebook с 4 по 7 февраля, в связи с чем пользователи стали выражать недовольство событиями в стране в других соцсетях, в частности в Twitter и Instagram.

Масштабные сбои в работе интернета начали фиксировать 31 января на фоне сообщений о военном перевороте и задержании политических лидеров, включая государственного советника Мьянмы Аунг Сан Су Чжи.

1 февраля военные задержали президента страны Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими.

После задержания руководителей страны военные объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Временным президентом назначили вице-президента Мьинт Шве.

Сейчас в стране находятся около 70 российских граждан. В случае ухудшения ситуации посольство примет все меры для обеспечения безопасности, законных прав и интересов россиян и сотрудников дипмиссии, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Мьянме Антон Анисимов.