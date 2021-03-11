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Силы безопасности Мьянмы обстреляли протестующих в Янгоне

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Силы безопасности Мьянмы открыли стрельбу во время протестов в Янгоне. Об этом сообщили в четверг, 11 марта, иностранные СМИ.

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Полиция обыскала квартиры, чтобы изъять оружие у протестующих, и задержала сотни человек. Также силы безопасности устроили обыск в домах сотрудников железнодорожного вокзала, которые присоединились к забастовке против военного переворота.

Как рассказали в The Guardian, полиция Мьянмы арестовала не менее 200 протестующих. Свидетели уточнили, что задержанных увезли на грузовиках без опознавательных знаков. Силы безопасности начали обстрел по демонстрантам. В районе Северной Оккалапе в восточной части Янгона очевидцы засняли как протестующие бегут под обстрелом. По данным издания, как минимум один человек получил серьезные ранения.

Источник Reuters отметил, что обыски происходили и в районе Санчаунг в Янгоне. Там также были обстрелы и разгон протестующих с помощью светошумовых гранат.

На портале NikkeiAsia привели отчет Amnesty International, из которого следует, что военные используют с каждым днем «все более смертоносную тактику и оружие» против мирных демонстрантов.

Накануне, 10 марта, стало известно, что полиция Мьянмы применила слезоточивый газ против митингующих в Янгоне. Сообщалось, что некоторые демонстранты надели шлемы, противогазы и вооружились щитами.

Ранее, 4 марта, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что за время военного переворота в Мьянме погибли не менее 54 человек.

Протесты продолжаются в Мьянме с 1 февраля, когда в стране произошел военный переворот, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы, генерала Мин Аунг Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.

Протесты привели к кровопролитию в разных частях страны. В ООН осудили применение оружия против демонстрантов, которое привело к человеческим жертвам. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к возвращению власти гражданскому правительству.

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