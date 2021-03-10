Полиция Мьянмы применила на митингующих слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Янгоне. Собравшиеся на протест начали спасаться бегством. На многих протестующих щиты, шлемы и противогазы, передает телеканал «Известия». Участники митинга строят баррикады. Демонстранты выступают против госпереворота в Мьянме, который произошел 1 февраля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.