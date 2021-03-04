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В ООН назвали число погибших во время военного переворота в Мьянме

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По меньшей мере 54 человека убиты за время военного переворота в Мьянме, заявила 4 марта Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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По данным Управления верховного комиссара по правам человека, после переворота в Мьянме, который произошел 1 февраля, эти люди были убиты полицейскими и военными, передает Nikkei Asia.

Фактическое число жертв, как подчеркнула Бачелет, может быть значительно выше. Из подтвержденных случаев известно о гибели по меньшей мере 30 убитых представителями сил безопасности 3 марта в Янгоне, Мандалае, Сагаине, Магвее и Моне. Еще один человек был убит 2 марта, 18 человек — 28 февраля и пятеро до этого. Как минимум 100 человек получили ранения.

«Военные Мьянмы должны прекратить убийства и заключать в тюрьму протестующих», — заявила она.

По данным Бачелет, более 1,7 тыс. человек были задержаны с начала переворота в связи с их участием в протестах или политической деятельностью и число арестов всё увеличивается.

В ходе переворота государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы, генерала Мин Аунг Хлайна, а президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также осудил применение оружия против демонстрантов, которое привело к человеческим жертвам, и призвал к возвращению власти гражданскому правительству.

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