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Организаторы Евровидения потребовали от Белоруссии заменить песню

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Организаторы международного песенного конкурса Евровидение призвали Белоруссию заменить песню из-за политического подтекста. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 11 марта в Twitter в Европейского вещательного союза (EBU).

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По их мнению, песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» ставит «под сомнение неполитический характер конкурса». При этом композиция уже удалена с YouTube-канала Евровидения.

В EBU уточнили, что уже проинформировали телеканал BTRC (ответственный за участие Белоруссии в Евровидении), что песня, в нынешнем виде, не сможет принимать участие в конкурсе.

Уточняется, что страну дисквалифицируют, если не будет представлена соответствующая правилам композиция.

Белоруссию на «Евровидении-2021» должна представить группа «Галасы ЗМеста». Ранее коллектив презентовал ряд сатирических песен, в частности про лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Павла Латушко.

Лидер коллектива Дмитрий Бутаков не исключил, что страна может отказаться от участия в конкурсе из-за позиции организаторов. При этом, по его словам, окончательное решение будет принимать Белтелерадиокомпания.

Россию на конкурсе представит певица Manizha с композицией Russian Woman. По словам артистки, ее песня посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий.

Конкурс пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 государств.

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