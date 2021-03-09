Manizha объяснила смысл подготовленной для «Евровидения» песни

Певица Manizha, которая в этом году будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», объяснила смысл своей песни Russian Woman.

Артистка рассказала, что ее композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий.

«[Женщина в России] прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», — приводит ТАСС слова артистки.

Manizha отметила, что написала песню 8 марта 2020 года, однако исполнить ее решила только через год. Артистка рассказала, что хочет продемонстрировать щедрость и открытость России на конкурсе «Евровидение».

О том, что именно Manizha будет представлять Россию на песенном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования. На участие в конкурсе также претендовали группы «2Маши» и Therr Maitz.

В свою очередь российская группа Little Big отказалась представлять Россию на конкурсе.

В 2020 году международный музыкальный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо него организаторы и участники представили онлайн-шоу.