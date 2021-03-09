Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России предложили ограничить рекламу фастфуда
Интернет
Эксперты рассказали об уловках мошенников с мобильным банком
Общество
Врач назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Наука
Американские экологи обвинили мидий из России в цветении Великих озер
Интернет
РКН потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов
Мир
Самый быстрый в мире суперкомпьютер вывели в Японии на полную мощность
Мир
Старт эстафеты олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей
Общество
Эксперт рассказала об опасности набрать до 5 кг на Масленицу
Мир
В США обеспокоились российским потенциалом в космосе
Сюжет:

Manizha объяснила смысл подготовленной для «Евровидения» песни

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певица Manizha, которая в этом году будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», объяснила смысл своей песни Russian Woman.

Без Uno выбор: почему Россия отправляет на «Евровидение» Манижу
Песню «Русская женщина» выбрали зрители, эксперты считают ее слишком рискованной

Артистка рассказала, что ее композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий.

«[Женщина в России] прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», — приводит ТАСС слова артистки.

Manizha отметила, что написала песню 8 марта 2020 года, однако исполнить ее решила только через год. Артистка рассказала, что хочет продемонстрировать щедрость и открытость России на конкурсе «Евровидение».

О том, что именно Manizha будет представлять Россию на песенном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования. На участие в конкурсе также претендовали группы «2Маши» и Therr Maitz.

В свою очередь российская группа Little Big отказалась представлять Россию на конкурсе.

В 2020 году международный музыкальный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо него организаторы и участники представили онлайн-шоу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021