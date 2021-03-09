Группа «Галасы ЗМеста» представит Белоруссию на «Евровидении»

Белоруссию на песенном конкурсе «Евровидение-2021» представит группа «Галасы ЗМеста». Об этом во вторник, 9 марта сообщает агентство теленовостей Белтелерадиокомпании, которая проводила национальный отбор.

Коллектив выступит с песней «Я научу тебя».

Группа «Галасы ЗМеста» прославилась в стране исполнением сатирических песен о лидерах белорусской оппозиции. Коллектив существует около десяти лет.

«После «известных событий» в Беларуси музыканты решили создать новый проект под названием «Галасы ЗМеста». Толкование двоякое: голоса (мнения людей) из глубинки или голоса со смыслом. Ведь игра слов: змест — содержание, смысл (в переводе с белорусского языка — Ред.), и место — небольшой провинциальный город», — добавляет агентство.

Накануне стало известно, что Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2021» представит певица Manizha. На участие в конкурсе также претендовали группы «2Маши» и Therr Maitz. Представителя РФ определили в результате национального голосования зрителей в специальном праздничном шоу.

Группа Little Big представлять Россию на конкурсе отказалась.

Конкурс песни «Евровидение» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В 2020 году международный музыкальный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо него организаторы и участники представили онлайн-шоу.