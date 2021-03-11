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Группа «Галасы ЗМеста» не исключила отказ Минска от участия в «Евровидении»

Группа «Галасы ЗМеста» не исключила отказ Минска от участия в «Евровидении»

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Группа «Галасы ЗМеста», которая должна представить Белоруссию на песенном конкурсе «Евровидение-2021», не исключила отказа страны от участия в нем из-за позиции его организаторов. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил лидер коллектива Дмитрий Бутаков. Однако, по его словам, окончательное решение будет принимать Белтелерадиокомпания.

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«Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом всё закончится», — цитирует его «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о перспективе отказа Минска от участия в конкурсе, музыкант заявил, что это вполне вероятно.

«Вполне может быть так. Хоккей (чемпионат мира. — Ред.) же у нас отобрали», — сказал Бутаков. — «Пускай руководство, которое нас отправляет, Белтелерадиокомпания, вот они что-то скажут завтра. Я еще сам не знаю — что, куда, как».

Ранее в этот же день Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что организаторы «Евровидения» сочли представленную от Белоруссии песню политизированной, что нарушает правила конкурса.

Отмечалось, что такой вывод был сделан после процедуры проверки, которая проводится для всех песен, представленных на конкурс «Евровидение».

EBU направил БТРК, который отвечает за участие Белоруссии в «Евровидении», обращение, в котором сообщает, что песня в ее нынешнем виде не может принимать участие в конкурсе. Организаторы попросили их предпринять необходимые шаги для того, чтобы изменить песню или представить новую композицию, соответствующую правилам ESC.

Таким образом, Минску надо представить другую композицию или он будет дисквалифицирован.

О том, что группа «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя» представит Белоруссию на песенном конкурсе «Евровидение-2021», стало известно 9 марта.

Коллектив прославился в стране исполнением сатирических песен о лидерах белорусской оппозиции. Коллектив существует около 10 лет.

8 марта сообщалось, что Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2021» представит певица Manizha.

Конкурс «Евровидение», отмененный в 2020 году из-за пандемии, пройдет 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 государства.

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