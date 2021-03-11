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Байден подписал план по стимулированию экономики США на $1,9 трлн

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Президент США Джо Байден подписал новый пакет мер в $1,9 трлн по стимулированию экономики страны в условиях пандемии COVID-19. Об этом стало известно в четверг, 11 марта, в ходе прямой трансляции церемонии подписания документа в Белом доме.

Накануне, палата представителей проголосовала за одобрение данного законопроекта.

Принятие законопроекта знаменует собой первое крупное законодательное достижение новой администрации и конгресса, который теперь находится под полным контролем демократов с небольшим большинством в палате представителей и сенате.

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С принятием документа американцев ожидают выплаты до $1400 на человека, средства получат примерно 90% домохозяйств. Также к еженедельному пособию по безработице прибавят $300. Гражданам США расширят налоговые льготы на детей до $3600 на каждого ребенка, а малообеспеченным гражданам помогут с арендной платой жилья.

Стимулирующие выплаты поступят на банковские счета американцев в течение нескольких дней после подписания законопроекта Байденом.

В марте, президент США поблагодарил сенат за принятие закона о мерах по стимулированию экономики на $1,9 трлн. Американский лидер подчеркнул, что пандемия коронавируса унесла жизни более полумиллиона американцев, вынудив закрыться более 400 тыс. бизнесов, лишив работы миллионы жителей страны.

22 января Байден заявил, что экономический кризис в США, вызванный пандемией коронавируса, лишь углубляется, поэтому необходимы решительные и неотложные меры. В тот же день глава Национального экономического совета Белого дома Брайен Диз заявил, что власти США должны принять неотложные меры иначе придется выбираться «из еще более глубокой ямы».

Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в рамках круглого стола на тему «Политический кризис в США: уроки для мира и России» сошлись во мнении, что кризис в Соединенных Штатах, несмотря на приход к власти нового президента, еще не закончился и будет только усугубляться. По мнению экспертов, страна вошла в период нестабильности, без перестройки политической системы этого не изжить, но политическая элита такого не хочет.

Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев обратил внимание на то, что дефицит бюджета США составляет 50%, а суверенный долг превысил 100% ВВП, что является наибольшим показателем с 1945 года.

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