Байден подписал план по стимулированию экономики США на $1,9 трлн

Президент США Джо Байден подписал новый пакет мер в $1,9 трлн по стимулированию экономики страны в условиях пандемии COVID-19. Об этом стало известно в четверг, 11 марта, в ходе прямой трансляции церемонии подписания документа в Белом доме.

Накануне, палата представителей проголосовала за одобрение данного законопроекта.

Принятие законопроекта знаменует собой первое крупное законодательное достижение новой администрации и конгресса, который теперь находится под полным контролем демократов с небольшим большинством в палате представителей и сенате.

С принятием документа американцев ожидают выплаты до $1400 на человека, средства получат примерно 90% домохозяйств. Также к еженедельному пособию по безработице прибавят $300. Гражданам США расширят налоговые льготы на детей до $3600 на каждого ребенка, а малообеспеченным гражданам помогут с арендной платой жилья.

Стимулирующие выплаты поступят на банковские счета американцев в течение нескольких дней после подписания законопроекта Байденом.

В марте, президент США поблагодарил сенат за принятие закона о мерах по стимулированию экономики на $1,9 трлн. Американский лидер подчеркнул, что пандемия коронавируса унесла жизни более полумиллиона американцев, вынудив закрыться более 400 тыс. бизнесов, лишив работы миллионы жителей страны.

22 января Байден заявил, что экономический кризис в США, вызванный пандемией коронавируса, лишь углубляется, поэтому необходимы решительные и неотложные меры. В тот же день глава Национального экономического совета Белого дома Брайен Диз заявил, что власти США должны принять неотложные меры иначе придется выбираться «из еще более глубокой ямы».

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