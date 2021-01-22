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В Белом доме призвали к неотложным мерам для спасения экономики США

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Власти США должны принять неотложные меры стимулирования экономики в условиях пандемии COVID-19, иначе придется выбираться «из еще более глубокой ямы». Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Брайен Диз на брифинге в пятницу, 22 января.

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Диз отметил, что страна находится «в опасной ситуации с точки зрения коронавируса и экономики».

«Без решительных действий мы рискуем попасть в очень глубокую экономическую яму, еще более серьезную, чем кризис, в котором мы находимся», — приводит газета The Independent его слова.

После вступления в должность президента США Джо Байдена в Белом доме назвали основные приоритеты на его посту, среди которых — борьба с распространением коронавируса и экономика.

На следующий день американский лидер представил национальную стратегию борьбы с пандемией, основанную на научных данных, а не на политике. Он также подписал указ о задействовании закона военного времени о производстве для восполнения дефицита товаров, необходимых для борьбы с COVID-19.

Принятый в 1950 году закон позволяет федеральному правительству США потребовать от частных компаний ускорения производства и поставок товаров для восполнения их дефицита в условиях ЧС.

В прошлом году в начале эпидемии этот закон уже задействовал тогдашний президент Дональд Трамп.

Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в рамках круглого стола на тему «Политический кризис в США: уроки для мира и России» сошлись во мнении, что кризис в Соединенных Штатах, несмотря на приход к власти нового президента, еще не закончился и будет только усугубляться. По мнению экспертов, страна вошла в период нестабильности, без перестройки политической системы этого не изжить, но политическая элита такого не хочет.

Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев обратил внимание на то, что дефицит бюджета США составляет 50%, а суверенный долг превысил 100% ВВП.

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