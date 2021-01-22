Байден задействовал закон военного времени для борьбы с COVID-19

Президент США Джо Байден подписал указ о задействовании закона военного времени о производстве для восполнения дефицита товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом. Об этом 21 января сообщает NBC News.

Принятый в 1950 году закон позволяет американскому федеральному правительству потребовать от частных компаний ускорить производство и поставки товаров для восполнения их дефицита в условиях чрезвычайной ситуации.

Год назад в начале эпидемии этот закон уже задействовал экс-президент Дональд Трамп.

Накануне, 20 января, Белый дом назвал борьбу с пандемией коронавируса одним из приоритетов Байдена на президентском посту.

В этот же день американский лидер подписал указ о возвращении Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). По его мнению, это позволит координировать действия мировых государств в процессе борьбы с коронавирусом.