Генсек ООН приветствовал решение Байдена вернуть США в ВОЗ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение президента США Джо Байдена вернуть страну во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщается 20 января на сайте ООН.

«Поддержка ВОЗ абсолютно необходима для мировых усилий для более скоординированного реагирования на COVID-19. Настало время для единства международного сообщества работать вместе в духе солидарности, чтобы остановить этот вирус и его разрушительные последствия», — говорится в сообщении.

По мнению генсека, присоединение США к программе COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19) активизирует усилия по обеспечению равного доступа к прививкам для всех стран.

Ранее в этот день президент США Джо Байден подписал указ о возвращении Штатов в ВОЗ. По мнению американского лидера, это позволит координировать действия мировых государств в процессе борьбы с коронавирусом.

7 июля 2020 года экс-президент Дональд Трамп уведомил конгресс о решении выйти из ВОЗ. В тот же день Вашингтон отправил документ о своем решении генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Ожидалось, что США окончательно выйдут из Всемирной организации здравоохранения в июле 2021 года.