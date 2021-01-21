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Генсек ООН приветствовал решение Байдена вернуть США в ВОЗ

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение президента США Джо Байдена вернуть страну во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщается 20 января на сайте ООН.

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«Поддержка ВОЗ абсолютно необходима для мировых усилий для более скоординированного реагирования на COVID-19. Настало время для единства международного сообщества работать вместе в духе солидарности, чтобы остановить этот вирус и его разрушительные последствия», — говорится в сообщении.

По мнению генсека, присоединение США к программе COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19) активизирует усилия по обеспечению равного доступа к прививкам для всех стран.

Ранее в этот день президент США Джо Байден подписал указ о возвращении Штатов в ВОЗ. По мнению американского лидера, это позволит координировать действия мировых государств в процессе борьбы с коронавирусом.

7 июля 2020 года экс-президент Дональд Трамп уведомил конгресс о решении выйти из ВОЗ. В тот же день Вашингтон отправил документ о своем решении генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Ожидалось, что США окончательно выйдут из Всемирной организации здравоохранения в июле 2021 года.

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