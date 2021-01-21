Эксперты ЭИСИ спрогнозировали будущее США при власти Байдена

Кризис в США, несмотря на приход к власти нового президента Джо Байдена, еще не закончился. Об этом в четверг, 21 января, заявили специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в рамках круглого стола на тему «Политический кризис в США: уроки для мира и России».

«Нарушения [на выборах] в США признают, но считают, что на результат они не повлияли. При том многие из 70 млн [проголосовавших за экс-президента США Дональда Трампа] до сих пор считают, что выборы были нечестными. Страна в этом смысле расколота. И потому Штаты не имеют теперь морального права оценивать выборы в других странах. Ведь американская либерально-демократическая система —ни суды, ни СМИ, ни правоохранительные органы — никак не защитила от фальсификаций», — приводит kp.ru слова главы Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева.

Он отметил, что кризис в США не кончился, он будет только усугубляться. Таково, по его мнению, порождение политической системы США и идеологии либеральной демократии. Эксперт добавил, что США вошли в период нестабильности, без перестройки политической системы этого не изжить, однако политическая элита этого не хочет.

Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев обратил внимание на то, что у США 50% бюджетный дефицит, а суверенный долг превысил 100% ВВП. По его словам, неизбежен в ближайшие годы политический и экономический кризисы в Америке. Кроме того, эксперт оценил, как будут складываться отношения Вашингтона с Москвой.

«Уже есть заявления, что Россию нужно не только сдерживать, а вмешиваться в ее дела. Рецепты — вносить раскол между народом и властью. И мысль, что народ может без государства жить. Будет насаждаться любовь к Западу. И «борьба с коррупцией», которая им-то не нужна, ведь коррумпированных чиновников проще купить, но для дестабилизации такую борьбу будут использовать», — добавил он.

В свою очередь, предправления Центра политтехнологий Борис Макаренко считает, что для США не всё будет складываться так мрачно и институциональные механизмы сработали. Кроме того, он полагает, что если принятые меры окажутся эффективными, то это придаст новый импульс экономике.

«Деньги будут раздавать в больших масштабах. Впрыскивание миллиардов в экономику демократы смогут провести: 50 голосов в сенате плюс голос [вице-президента США] Камалы Харрис — этого хватит», — резюмировал Макаренко.

В Вашингтоне 20 января прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.

На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила. Кроме того, на сайте Белого дома появилась публикация о том, что приоритетами Байдена станут борьба с распространением коронавируса, расовая справедливость, экономика, климат, иммиграция, здравоохранение, а также восстановление позиций страны на мировой арене.