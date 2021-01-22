Байден заявил об углублении экономического кризиса в США

Экономический кризис в США, вызванный пандемии коронавируа лишь углубляется, поэтому необходимы решительные и неотложные меры. Об этом 22 января заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Нам нужно действовать, нам нужно действовать прямо сейчас. Мы должны действовать смело и решительно», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот день глава Национального экономического совета Белого дома Брайен Диз заявил, что власти США должны принять неотложные меры по стимулированию экономики в условиях пандемии COVID-19, иначе придется выбираться «из еще более глубокой ямы».

После вступления Байдена в должность президента 20 января в Белом доме назвали основные приоритеты на его посту, среди которых — борьба с распространением коронавируса и экономика.

На следующий день американский лидер представил национальную стратегию борьбы с пандемией, «основанную на научных данных, а не на политике». Он также подписал указ о задействовании закона военного времени о производстве для восполнения дефицита товаров, необходимых для борьбы с COVID-19.

Принятый в 1950 году закон позволяет федеральному правительству США потребовать от частных компаний ускорения производства и поставок товаров для восполнения их дефицита в условиях ЧС.