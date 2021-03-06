Байден пообещал материально поддержать более 85% домохозяйств США

Президент США Джо Байден поблагодарил сенат за принятие закона о мерах по стимулированию экономики на $1,9 трлн и пообещал, что чеки получат более 85% американских домохозяйств.

Ранее сенат конгресса США утвердил пакет мер, стимулирующий экономику, на $1,9 трлн. За принятие законопроекта высказались 50 сенаторов, против — 49.

Американский лидер подчеркнул, что пандемия коронавируса унесла жизни более полумиллиона американцев, вынудил закрыться более 400 тыс. бизнесов, лишив работы миллионы жителей страны.

По словам Байдена, выделенные средства позволят увеличить производство вакцины от COVID-19, а также активизировать вакцинацию населения. Он отметил, что необходимое количество доз лекарства будет доступно к середине мая.

«Рассылка чеков на руки начнется в этом месяце… 85% американских домохозяйств получат прямые выплаты по $1,4 тыс. долларов на человека», — передает его слова «РИА Новости».

Так, среднестатистическая семья с двумя детьми и доходом до $100 тыс. в год получит в общей сложности $5,6 тыс.

Байден понадеялся, что скорректированный сенатом законопроект о выделении средств будет одобрен палатой представителей, чтобы он смог подписать его.

Ранее Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что надеется на возвращение страны к жизни, которая была до пандемии коронавируса, весной следующего года.