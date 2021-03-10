Конгресс США принял план Байдена в $1,9 трлн по помощи экономике

Палата представителей проголосовала за одобрение законопроекта о помощи экономике США в условиях коронавируса, стоимость проекта — $1,9 трлн, сообщил 10 марта телеканал CNN.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден подпишет закон в пятницу днем.

Принятие законопроекта знаменует собой первое крупное законодательное достижение новой администрации и конгресса, который теперь находится под полным контролем демократов с небольшим большинством в палате представителей и сенате.

С принятием документа американцев ожидают выплаты до $1400 на человека, средства получат примерно 90% домохозяйств. Также к еженедельному пособию по безработице прибавят $300. Гражданам США расширят налоговые льготы на детей до $3600 на каждого ребенка, а малообеспеченным гражданам помогут с арендной платой жилья.

Стимулирующие выплаты поступят на банковские счета американцев в течение нескольких дней после подписания законопроекта Байденом.

Ранее в марте президент США поблагодарил сенат за принятие закона о мерах по стимулированию экономики на $1,9 трлн. Американский лидер подчеркнул, что пандемия коронавируса унесла жизни более полумиллиона американцев, вынудив закрыться более 400 тыс. бизнесов, лишив работы миллионы жителей страны.