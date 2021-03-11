Уайт усомнился в COVID-19 Поветкина и получил резкий ответ от Лебедева

Британский боксер Диллиан Уайт усомнился в том, что его соперник россиянин Александр Поветкин действительно болел COVID-19.

«У него никогда не было коронавируса. Он просто хотел больше времени на подготовку. От коронавируса нельзя вылечиться в одночасье, это было бы своего рода чудом. Но это бокс, и я привык ко всем этим играм и трюкам», — приводит его слова британский таблоид The Sun в среду, 10 марта.

По мнению британца, на фотографиях, сделанных после болезни Поветкина, его соперник выглядит лучше, чем когда-либо, и не похож на человека, перенесшего COVID-19.

Российский боксер, в свою очередь, никак не прокомментировал заявление Уайта. Однако без внимания мнение британца не оставил бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев.

Он раскритиковал Уайта, заявив, что уклонение от поединка — «это западная манера» и он также может обвинить британца в переносе боя, так как это произошло, по его словам, именно по инициативе спортсмена из Соединенного Королевства.

«Англичане — большие мастера по срыву поединков, по срыву пиковой формы», — цитирует его РЕН ТВ.

Лебедев объяснил, что если за неделю до назначенной даты боя или за несколько дней он переносится, то срывается весь план тренировок и, вероятно, Поветкин 27 марта не будет на пике своей формы.

«Это всё делается специально. Я так же могу обвинить Уайта, как Уайт обвинил Поветкина. Понимаете, о чем я? Как оно на самом деле, мы не знаем. Но я знаю, что англичане — большие мастера в этом деле», — заключил он.

Большинство экспертов, по данным телеканала, также отмечают, что перенос боя из-за заболевания Поветкина коронавирусной инфекцией представляет большую выгоду не для россиянина, а, наоборот, для британца.

Дело в том, что в ходе последней встречи с Поветкиным Уайт побывал в глухом нокауте и получил серьезное повреждение головы, что не проходит бесследно. Вдобавок к этому после такого поражения ему необходимо было провести работу над ошибками, которая требует времени. Кроме того, Поветкин долго болел COVID-19 и восстанавливался, в то время как его соперник усиленно тренировался.

Боксер и тренер Вели Мамедов, комментируя ситуацию, заявил телеканалу, что «всё будет ок» во время боя Поветкина с Уайтом, если российский спортсмен переболел инфекцией в легкой форме.

В свою очередь, пауэрлифтер Михаил Кокляев заявил, что сам перенес инфекцию и из-за восстановления после заболевания ему приходилось отодвигать свою подготовку к боксерскому поединку с блогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым.

Спортсмен выразил уверенность, что в реванше Поветкин, несмотря на перенесенное заболевание, все-таки одержит победу.

«Здесь нужно рассматривать ситуацию с точки зрения медицины. Александр все-таки переболел коронавирусом, здесь могут быть сложности, восстановился ли он полностью? Я надеюсь, что он восстановился. Это человек, который соблюдает здоровый образ жизни, это человек стрессоустойчивый. Я думаю, что всё будет у Александра в этом бою хорошо, надеюсь, что после всей пройденной дистанции рефери поднимет руку Александра».

О том, что бой Поветкина с Уайтом перенесен на 27 марта, в конце февраля сообщил промоутер Эдди Хирн.

Бой должен был состояться 6 марта в Великобритании, однако из-за появления нового штамма коронавируса и ограничений на въезд, введенных в связи с этим, поединок был перенесен в Гибралтар.

Изначально поединок был намечен на 21 ноября прошлого года, но его перенесли на конец января 2021-го, так как у россиянина выявили коронавирус. В конце ноября спортсмен вылечился и начал тренироваться.

Первый поединок бойцов состоялся в августе прошлого года. Он завершился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Тогда же Русский Витязь завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе. В конце декабря этот поединок номинировали на звание лучшего в 2020 году по версии Американской ассоциации журналистов, которая пишет о боксе (BWAA). В январе этого года нокаут в исполнении Поветкина признали лучшим в 2020 году по версии WBC.