ФАС обвинила «Яндекс» в нарушении закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оштрафовать «Яндекс» на 500 тыс. рублей за рекламу услуг по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 11 марта.

Ведомство выдало ООО «Яндекс» как распространителю рекламы предписание о прекращении нарушения законодательства.

«Комиссия ФАС России признала, что реклама услуг по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, распространявшейся в поисковой системе «Яндекс» посредством сервиса «Яндекс.Директ», нарушала требование пункта 1 статьи 7 Закона о рекламе», — отмечается в сообщении.

Готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Согласно КоАП РФ, штраф может составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

ФАС пожаловалась в Росреестр на распространяющуюся в сервисе «Яндекс.Директ» рекламу услуг по предоставлению сведений из ЕГРН.

Установлено, что в ноябре 2020 года при наборе в строке поисковика «Яндекс» словосочетания «получить выписку из ЕГРН» под строкой поиска отображались объявления с пометкой «реклама», предлагающие предоставить за деньги выписки из этого реестра.

По российскому законодательству, оказывать такие госуслуги может только Росреестр, а возможность «перепродажи» госуслуг через посредников не предусмотрена.

В пресс-службе «Яндекса» отказалась от комментариев.

В конце февраля ФАС обязала «Яндекс» перестать давать своим сервисам преимущества в поисковой выдаче. Речь идет о сервисах «Яндекс.Маркет», «Кинопоиск» и др. На исполнение решения компании дали месяц.

В августе прошлого года в ФАС поступила жалоба на поисковик «Яндекса». Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon обвинили компанию в злоупотреблении доминирующим положением.

Речь шла о виджете «Яндекса», который помогает пользователям искать билеты, квартиры, объявления и ответы на другие запросы без перехода на отдельную страницу.