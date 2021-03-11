В Севастополе в честь Василия Ланового высадят «Сад памяти»

В Севастополе в этом году в память о народном артисте СССР Василии Лановом будет посажен сад. Об этом сообщили в оргкомитете международной акции «Сад памяти» в ходе конференции в МИА «Россия сегодня» 11 марта.

В прошлом году, объявленном президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы, Василий Лановой стал главным амбассадором акции «Сад памяти».

Вместе с волонтерами артист не раз участвовал в памятных высадках деревьев, в том числе на старте акции в Крыму и в День памяти и скорби на Поклонной горе в Москве.

В ходе акции, организаторами которой являются «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства, волонтеры высаживают 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в Великую Отечественную войну.

По словам президента Фонда памяти полководцев Победы, дочери маршала Советского Союза Ивана Конева Наталии Коневой, тема войны для Василия Ланового — особая, поэтому «Сад памяти» в его честь станет живой памятью.

Конева подчеркнула, что акция проходит в непростое время, но всё же каждый человек сможет принять в ней участие.

Из-за ситуации с распространением коронавируса был разработан дополнительный формат акции «Сад памяти дома», когда жители высаживали деревья на своих на дачных участках или рисовали деревья и размещали их в социальных сетях.

По словам председателя Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой, к акции присоединились не только 85 субъектов РФ, но и 50 стран за рубежом.

В этом году «Сад памяти» стартует 18 марта и будет посвящена 70-летию начала Великой Отечественной войны. Особое внимание будет уделено городам «Трудовой доблести».

Основное мероприятие акции пройдет 22 июня на территории Бреста.

Народный артист СССР Василий Лановой скончался 28 января. В начале января его вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали с коронавирусом. Актеру было 87 лет.