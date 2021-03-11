На программу туристического кешбэка выделят 2 млрд рублей

Правительство России выделит 2 млрд рублей на очередной этап программы туристического кешбэка. Об этом сообщил в четверг, 11 марта, премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что новый этап программы стартует уже в марте.

«Сегодня выделим 2 миллиарда рублей на продолжение программы, ее новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене», — сказал премьер-министр на заседании правительства.

Накануне, 10 марта, начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова рассказала, что третий этап программы туристического кешбэка запустят в ближайшие недели. Она отметила, что кардинальных изменений в программе не будет.

Второй этап программы стартовал в России в середине октября прошлого года.

В начале октября вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что продление программы туристического кешбэка в России значительно расширяет возможности для реализации туров, а сегмент потребителей расширится, поскольку большее число людей смогут принять в ней участие. Он заявил, что программу стоило бы продлить до майских праздников включительно.

С 21 по 28 августа в стране прошла первая программа стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка. Благодаря участию в программе туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Программой туристического кешбэка воспользовались около 60 тыс. человек.

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк с одобрением отозвался о программе кешбэка за туры и предположил, что эта инициатива станет толчком для развития внутреннего туризма.