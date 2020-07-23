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В Крыму отреагировали на введение программы кешбэка за туры по России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Программа компенсации гражданам России части средств за покупку туров по стране будет способствовать развитию внутреннего туризма, заявил в четверг, 23 июля, глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

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«Это положительная инициатива. Введение денежного кешбэка за покупку туров по России станет толчком для развития внутреннего туризма. Крыму это позволит расширить рамки туристического сезона, увеличив загрузку объектов размещения в осенне-зимние месяцы», — сказал депутат, его слова приводит «РИА Новости».

Распоряжение о выделении 15 млрд рублей на такие компенсации подписал премьер-министр Михаил Мишустин 22 июля.

Программу планируется запустить в августе 2020 года.

Для получения кешбэка длительность тура должна быть не менее пяти ночей, а его стоимость — не менее 25 тыс. рублей. В программу стимулирования внутрироссийского туризма также войдут круизные туры.

При покупке тура стоимостью от 25 тыс. до 50 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Для туров стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. рублей возврат может составить 10 тыс. рублей, а для туров стоимостью выше 75 тыс. рублей — 15 тыс. рублей.

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