В Крыму отреагировали на введение программы кешбэка за туры по России

Программа компенсации гражданам России части средств за покупку туров по стране будет способствовать развитию внутреннего туризма, заявил в четверг, 23 июля, глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Это положительная инициатива. Введение денежного кешбэка за покупку туров по России станет толчком для развития внутреннего туризма. Крыму это позволит расширить рамки туристического сезона, увеличив загрузку объектов размещения в осенне-зимние месяцы», — сказал депутат, его слова приводит «РИА Новости».

Распоряжение о выделении 15 млрд рублей на такие компенсации подписал премьер-министр Михаил Мишустин 22 июля.

Программу планируется запустить в августе 2020 года.

Для получения кешбэка длительность тура должна быть не менее пяти ночей, а его стоимость — не менее 25 тыс. рублей. В программу стимулирования внутрироссийского туризма также войдут круизные туры.

При покупке тура стоимостью от 25 тыс. до 50 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Для туров стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. рублей возврат может составить 10 тыс. рублей, а для туров стоимостью выше 75 тыс. рублей — 15 тыс. рублей.