Ростуризм указал сроки старта третьего этапа программы туристического кешбэка

Третий этап программы туристического кешбэка будет запущен в ближайшие недели. Об этом в среду, 10 марта, сообщила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

По ее словам, запуск третьего этапа программы уже близок, а все участники находятся «на низком старте».

«Кардинальных изменений программы не будет. Участвовать будут агенты, гостиницы, туроператоры, агрегаторы. Программа охватит всю страну, мы не предполагаем здесь никаких ограничений. Ждем подписания документов, чтобы можно было утверждать даты. После утверждения документов это займет 7–10 дней», — сказала Лысенкова на онлайн-выставке «Знай наше: лето 2021».

Она также отметила, что весенне-летний сезон наиболее востребован у туристов, вследствие чего организаторы ожидают более высокие показатели продаж в третьем этапе программы.

«Мы ожидаем как минимум двукратный рост продаж относительно предыдущего периода программы», — заявила представитель Ростуризма.

Вместе с тем она подчеркнула, что туроператорам необходимо соблюдать все условия программы и предоставлять достоверную информацию о турпродукте, чтобы потребитель не разочаровался после его приобретения.

Ранее, 15 октября 2020 года, в России стартовал второй этап продаж туров с кешбэком.

1 октября 2020 года сообщалось, что глава правительства России Михаил Мишустин продлил программу туристического кешбэка за туры по стране до 10 января 2021 года, передает НСН.

1 октября вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что продление программы туристического кешбэка в России значительно расширяет возможности для реализации туров, а сегмент потребителей расширится, поскольку большее число людей смогут принять в ней участие. Он заявил, что программу стоило бы продлить до майских праздников включительно.

С 21 по 28 августа в стране прошла первая программа стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка. Благодаря участию в программе туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Программой туристического кешбэка воспользовались около 60 тыс. человек.

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк с одобрением отозвался о программе кешбэка за туры и предположил, что эта инициатива станет толчком для развития внутреннего туризма.