Сектор вниз: потребкредитование может сократиться впервые за шесть лет

В 2021-м объем потребительского кредитования может уменьшиться впервые за последние шесть лет, считают опрошенные «Известиями» эксперты . Российские банки в условиях пандемии и продолжающегося кризиса увеличивают лимиты ссуд для более платежеспособных и надежных заемщиков, отсеивая остальных . Как следует из данных БКИ «Эквифакс», в январе средний чек потребительских кредитов вырос на 35%, а количество выдач, напротив, упало . В ЦБ считают, что рост среднего чека может отражать и увеличение доли более обеспеченных заемщиков.

Смена политики

По итогам января этого года средний чек по потребительским ссудам россиян достиг 251,3 тыс. рублей, что на 35% больше , чем в таком же периоде 2020-го, следует из данных бюро кредитных историй « Эквифакс », предоставленных «Известиям». Объем ссуд превысил прошлогодние показатели на 14% и составил 244,2 млрд рублей. Тогда как количество выдач сократилось на 16% и достигло 971,6 тыс .

Тенденцию снижения выдач потребительских займов при росте средней суммы фиксируют и в Национальном бюро кредитных историй ( НБКИ ). По их данным, в январе по сравнению с прошлогодним периодом средний чек увеличился на 29,7%, составив 224,5 тыс. рублей . При этом объем кредитования вырос (+15%), а количество выдач также упало (–11,3%).

Как отметил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин, банкам необходимо выполнять планы по выдачам, а в условиях отсутствия или нехватки качественных и платежеспособных заемщиков им не остается иных вариантов, как увеличивать лимиты кредитования .

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— Также в условиях карантинных ограничений кредиторы изменили свою политику, они предпочитают работать с наиболее платежеспособными заемщиками , чей уровень дохода позволяет своевременно обслуживать большие суммы займа. В таких случаях, когда клиенту выдается максимально возможный размер ссуды, а доля тех, кто может платить по обязательствам падает, средний чек растет автоматически , — добавил он.

По мнению Олега Лагуткина, вряд ли в нынешних условиях стоит ожидать резкого роста суммы потребительской ссуды в 2021-м, хотя в отдельных сегментах он возможен до 10% к концу года.

В Центробанке «Известиям» сказали, что пока данных по долговой нагрузке заемщиков по вновь выданным потребительским ссудам (наличными, кредитных карт, POS) в первые месяцы 2021-го нет. В конце прошлого года средний уровень этого показателя составил 60,7%, что соответствует значениям начала года (60,6%). В регуляторе считают: рост среднего чека может отражать и увеличение доли более обеспеченных заемщиков.

Просадка

В нынешнем году сегмент беззалоговых ссуд может недосчитаться выручки в размере до 10%, полагает председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. Учитывая опасения населения и сокращение рабочих мест из-за пандемии, в 2021-м объем потребкредитования может просесть впервые за последние шесть лет , полагает он.

Динамика кредитования в РФ замедлилась, несмотря на рекордные объемы выдачи, подчеркнул эксперт. На дальнейшие темпы, с его точки зрения, будут влиять сокращение доходов россиян, изменение их сберегательной модели поведения и риск-политики банков, которые ужесточили правила отбора заемщиков.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко согласился с мнением о том, что рынок потребительского кредитования в этом году может сократиться . Говоря о причинах, он отметил, что из-за экономической ситуации и снижения реальных доходов населения повысились риски выхода клиентов на просрочку. В то же время банки, учитывая отрицательные факторы, увеличили ставку по необеспеченным ссудам, рассказал он.

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Разрыв между ключевой и действующей ставкой по потребкредитам слишком большой. Поэтому количество вновь выданных потребительских ссуд падает , а программы рефинансирования мало пользуются спросом, указал Денис Домащенко. Первоклассные заемщики, которые раньше активно кредитовались, ждут снижения ставок, так как действующие предложения невыгодны им, резюмировал эксперт.

Снижение количества выдач связано с сокращением базы высококачественных заемщиков , считает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. Она пояснила: в 2020-м из-за падения располагаемых доходов россиян на 3,5% и роста долговой нагрузки населения банки снизили процент одобрения кредитов заемщикам.

Вместе с тем увеличение лимита выдач для качественных клиентов обусловлено аппетитами банков, которые стремятся сохранить маржу и одобряют большие суммы , считает Надежда Караваева. Разогнаться рынку в условиях ухудшения риск-профиля заемщика не позволяют и меры регулятора по охлаждению рынка, уверена она.

Риски ниже, чеки выше

В банках «Известиям» подтвердили, что по итогам января средний чек по потребительским займам увеличился. В частности, в ВТБ (+27%), Газпромбанке (+60%), УБРиР (+30%), «Санкт-Петербурге» (+28%), ПСБ (+25%) и «Дом.рф» (+1,5 раза) . Причины роста в ВТБ пояснили переходом на новую версию розничного кредитного конвейера, что позволило уточнить применяемые в банке риск-модели и индивидуально увеличивать для клиентов лимит.

В «Дом.рф» среди общерыночных факторов роста среднего чека отметили ориентацию на уже кредитующихся и зарплатных клиентов, риски по которым намного ниже и чеки выше, чем по новым . В ПСБ увеличение среднего чека объясняют оживлением спроса на рефинансирование потребкредитов, полученных два-три года назад, по более привлекательным ставкам. С коллегами солидарны и в СКБ-банке.

За счет постепенного снижения ставок по нецелевым кредитам наличными люди могут брать большие суммы при том же объеме ежемесячного взноса, считают в «Хоум Кредите». По данным ЦБ, максимальный уровень ставки по займам от 100 до 300 тыс. рублей в I квартале этого года составляет 21,9% годовых против прошлогодних 23,9%. В «Санкт-Петербурге» к причинам также отнесли увеличение стоимости товаров и услуг, так как займы берутся под крупные покупки, что и повысило суммы.

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В ряде кредитных организаций процент отказа не претерпел существенной коррекции, а в других и вовсе не изменился . Как отметили в УБРиР, на пике кризиса уровень одобрения снижался в 1,5–2 раза, но к концу года восстановился. В то же время там добавили, что не все банки вышли на первоначальный уровень.

В ЦБ отметили: после временного ужесточения стандартов выдач банки в конце года вернули уровень одобрений к тем значениям, которые были в его начале. По крупнейшему сегменту — кредитам наличными — в конце 2020-го этот показатель был равен 26%.