За спрос берут: россияне снижают шанс на займы массовыми онлайн-заявками

Развитие онлайн-кредитования в пандемию выявило серьезную проблему: россияне увлеклись заполнением электронных заявок на получение заемных средств. Банки же, «заспамив» граждан предложением заполнить форму и получить ответ за пять минут, не сообщают о возможных последствиях для кредитной истории. А позже люди получают отказы от финансовых организаций. На эту проблему обратили внимание в ОНФ, предложив Центробанку (письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной есть у «Известий») нормативно закрепить обязательство банков уведомлять потенциальных заемщиков о негативных последствиях многочисленных заявок для кредитной истории. Также общественники считают необходимым разработать механизм, который позволит оперативно заблокировать запрос кредитной истории банками. В ЦБ сочли предложения ОНФ заслуживающими обсуждения, в экспертном сообществе — логичными.

Тест для заемщика

Ограничительные меры и ухудшение финансового положения граждан, связанные с пандемией, значительно увеличили популярность онлайн-кредитования. Прежде всего банки продвигают возможность заполнить запрос на заемные средства через таргетированную рекламу, а также рассылают СМС-сообщения о предварительном одобрении. По ипотеке, автокредитам и потребкредитам в пандемию количество онлайн-заявок составило практически треть от общего числа, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По микрозаймам в некоторые месяцы этот показатель достигал 75%, по кредиткам — 67%.

Правда, из-за невысокого уровня финансовой грамотности многие потенциальные заемщики воспринимают серьезный процесс как тест. И решают, почему бы не «поиграться» и не заполнить все поступающие предложения, сравнить условия разных банков, взвесить шансы на получение денег. Однако такое отношение может иметь серьезные последствия для кредитной истории, указывают защитники прав потребителей финансовых услуг. Любая заявка сопровождается автоматическим запросом банка в бюро кредитных историй (БКИ) о потенциальном заемщике. И многочисленные обращения со стороны человека становятся причиной автоматических массовых отказов в займе. Эта информация попадает в кредитную историю, негативно сказываясь на ее качестве.

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— Многочисленные заявки могут свидетельствовать о желании гражданина взять одновременно несколько кредитов в разных банках в обход ограничения по предельной долговой нагрузке. Эти опасения могут быть вполне оправданы, — пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Кроме того, потенциальный заемщик может в первой заявке допустить ошибку или запросить слишком большую сумму, которая не соответствует его доходу. Скоринг-система не будет разбираться в деталях, а выдаст автоматический отказ. Тогда человек начинает отправлять запросы в другие банки, тем самым повышая риски испортить свою кредитную историю. К сожалению, граждане в большинстве своем лишь в общих чертах знают, что это такое, но не понимают смысла и значения этого инструмента, чем ухудшают свое положение, сетует Евгения Лазарева.

— Заполняя многочисленные заявки в течение дня как развлекательный тест, в дальнейшем люди могут столкнуться с отказом в получении кредита, даже если не допускали просрочек и аккуратно вносили платежи по предыдущим обязательствам. В ситуации, когда без заемных средств будет не обойтись, такие люди пойдут туда, где денег всегда дадут гарантированно без лишних проблем и вопросов, — к нелегалам, — описала перспективы специалист.

Проблемы начнутся позже: нерегулируемые проценты, штрафы, пени, нередко потеря единственного жилья, предупредила Евгения Лазарева.

Предупрежден и вооружен

Описанная ситуация характерна в большей степени для онлайн-заявок, отметили эксперты ОНФ в письме в ЦБ. Личный визит в несколько банков за день для подачи кредитных заявок менее реален, а изучение нескольких сайтов банков или финансовых посредников по рекламным ссылкам — обычная практика. При этом на онлайн-ресурсах нет никаких предупреждений о последствиях для кредитной истории, подчеркнули общественники.

Чтобы решить проблему, эксперты ОНФ предложили ЦБ закрепить в нормативных актах требование об обязательном уведомлении потенциальных заемщиков о том, что после получения заявки банки отправляют запросы в БКИ, а также о последствиях массовости этих процедур для кредитной истории. Кроме того, целесообразно разработать механизм оперативного уведомления гражданина о запросе его кредитной истории от банка с возможностью заблокировать или одобрить его, отмечено в письме ОНФ. Предлагаемые инструменты можно реализовать как через портал госуслуг, так и посредством СМС через информационные системы БКИ.

За спрос берут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В пресс-службе Центробанка «Известиям» сообщили, что инициативы, направленные на повышение эффективности защиты прав потребителей финуслуг, находятся в фокусе внимания регулятора.

— Предложенный механизм заслуживает, на наш взгляд, обсуждения. Регулятор сформирует позицию после всесторонней проработки этого вопроса, — отметили в ЦБ.

Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что проблема действительно серьезная.

— Возможная легкость в отношении к заявкам продиктована спамом от банков о предварительно одобренных кредитах. Естественно, люди хотят проверить достоверность этой суммы и условий, а позже могут ощутить на себе, что это любопытство не такое безобидное, — прокомментировал руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

По его словам, культура бережного отношения к своей кредитной истории пока у многих граждан не сформировалась.

Существует пробел в этой области финграмотности, согласна доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Анна Вершинина. Предложение ОНФ выглядит логичным, поскольку введение обязательного уведомления потенциального заемщика о последствиях оформления онлайн-заявки позволит повысить ответственность граждан за предоставленную информацию, считает она.

За спрос берут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Возможно даже, что многие, узнав о риске испортить свою кредитную историю большим количеством заявок, и вовсе откажутся от этого. Что, в свою очередь, приведет к снижению рисков и для банков, — подчеркнула эксперт.

Инициатива об обязательном уведомлении заемщиков в онлайн-каналах полезна, поскольку она стимулирует граждан к более ответственному отношению не только к своей кредитной истории, но и к любым действиям, связанным с получением и обслуживанием кредитов, полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.