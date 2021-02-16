 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Район расположения базы США в Ираке подвергся ракетному обстрелу
Общество
Около 65% московских дорог очистили после снегопада
Мир
РФ приветствовала возобновление палестино-израильского урегулирования
Мир
В США 62% опрошенных поддержали идею создания третьей партии власти
Экономика
Сотовые операторы предлагают хранить цифровые рубли на телефонах
Мир
Взрыв газа произошел на окраине Луганска
Общество
Экологи заявили о благоприятном влиянии снегопада на чистоту воздуха в Москве
Мир
В Канаде назвали международный интерес к «Спутнику V» серьезной победой РФ
Мир
Очевидцы запечатлели огненный шар в небе Мельбурна
/

За спрос берут: россияне снижают шанс на займы массовыми онлайн-заявками

ОНФ предложил ЦБ обязать банки уведомлять граждан о негативных последствиях многочисленных обращений за кредитом
Фото: Depositphotos
Главный слайд
Начало статьи
За спрос берут: россияне снижают шанс на займы массовыми онлайн-заявками
2021-02-15 20:38:33">
2021-02-15 20:38:33
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Развитие онлайн-кредитования в пандемию выявило серьезную проблему: россияне увлеклись заполнением электронных заявок на получение заемных средств. Банки же, «заспамив» граждан предложением заполнить форму и получить ответ за пять минут, не сообщают о возможных последствиях для кредитной истории. А позже люди получают отказы от финансовых организаций. На эту проблему обратили внимание в ОНФ, предложив Центробанку (письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной есть у «Известий») нормативно закрепить обязательство банков уведомлять потенциальных заемщиков о негативных последствиях многочисленных заявок для кредитной истории. Также общественники считают необходимым разработать механизм, который позволит оперативно заблокировать запрос кредитной истории банками. В ЦБ сочли предложения ОНФ заслуживающими обсуждения, в экспертном сообществе — логичными.

Банковский вектор: как кредиты помогли пережить пандемию
Одной из наиболее успешных программ поддержки граждан стала льготная ипотека по ставке 6,5%

Тест для заемщика

Ограничительные меры и ухудшение финансового положения граждан, связанные с пандемией, значительно увеличили популярность онлайн-кредитования. Прежде всего банки продвигают возможность заполнить запрос на заемные средства через таргетированную рекламу, а также рассылают СМС-сообщения о предварительном одобрении. По ипотеке, автокредитам и потребкредитам в пандемию количество онлайн-заявок составило практически треть от общего числа, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По микрозаймам в некоторые месяцы этот показатель достигал 75%, по кредиткам — 67%.

Правда, из-за невысокого уровня финансовой грамотности многие потенциальные заемщики воспринимают серьезный процесс как тест. И решают, почему бы не «поиграться» и не заполнить все поступающие предложения, сравнить условия разных банков, взвесить шансы на получение денег. Однако такое отношение может иметь серьезные последствия для кредитной истории, указывают защитники прав потребителей финансовых услуг. Любая заявка сопровождается автоматическим запросом банка в бюро кредитных историй (БКИ) о потенциальном заемщике. И многочисленные обращения со стороны человека становятся причиной автоматических массовых отказов в займе. Эта информация попадает в кредитную историю, негативно сказываясь на ее качестве.

За спрос берут
девушка с кредитной картой и телефоном в руках
Фото: Depositphotos

— Многочисленные заявки могут свидетельствовать о желании гражданина взять одновременно несколько кредитов в разных банках в обход ограничения по предельной долговой нагрузке. Эти опасения могут быть вполне оправданы, — пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Перезагрузились: россияне массово рефинансируют ипотеку
Как это может сказаться на финансовом рынке и ценах на недвижимость

Кроме того, потенциальный заемщик может в первой заявке допустить ошибку или запросить слишком большую сумму, которая не соответствует его доходу. Скоринг-система не будет разбираться в деталях, а выдаст автоматический отказ. Тогда человек начинает отправлять запросы в другие банки, тем самым повышая риски испортить свою кредитную историю. К сожалению, граждане в большинстве своем лишь в общих чертах знают, что это такое, но не понимают смысла и значения этого инструмента, чем ухудшают свое положение, сетует Евгения Лазарева.

— Заполняя многочисленные заявки в течение дня как развлекательный тест, в дальнейшем люди могут столкнуться с отказом в получении кредита, даже если не допускали просрочек и аккуратно вносили платежи по предыдущим обязательствам. В ситуации, когда без заемных средств будет не обойтись, такие люди пойдут туда, где денег всегда дадут гарантированно без лишних проблем и вопросов, — к нелегалам, — описала перспективы специалист.

Проблемы начнутся позже: нерегулируемые проценты, штрафы, пени, нередко потеря единственного жилья, предупредила Евгения Лазарева.

Виртуозно подрезать: как правильно взять автокредит
Легальные хитрости, которые позволят сэкономить на отношениях с банком

Предупрежден и вооружен

Описанная ситуация характерна в большей степени для онлайн-заявок, отметили эксперты ОНФ в письме в ЦБ. Личный визит в несколько банков за день для подачи кредитных заявок менее реален, а изучение нескольких сайтов банков или финансовых посредников по рекламным ссылкам — обычная практика. При этом на онлайн-ресурсах нет никаких предупреждений о последствиях для кредитной истории, подчеркнули общественники.

Чтобы решить проблему, эксперты ОНФ предложили ЦБ закрепить в нормативных актах требование об обязательном уведомлении потенциальных заемщиков о том, что после получения заявки банки отправляют запросы в БКИ, а также о последствиях массовости этих процедур для кредитной истории. Кроме того, целесообразно разработать механизм оперативного уведомления гражданина о запросе его кредитной истории от банка с возможностью заблокировать или одобрить его, отмечено в письме ОНФ. Предлагаемые инструменты можно реализовать как через портал госуслуг, так и посредством СМС через информационные системы БКИ.

За спрос берут
Центробанк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В пресс-службе Центробанка «Известиям» сообщили, что инициативы, направленные на повышение эффективности защиты прав потребителей финуслуг, находятся в фокусе внимания регулятора.

Долг не по плечу: злостных неплательщиков стало больше на 2,4 млн
ЦБ зафиксировал рост доли просрочки в сегменте потребительских кредитов до 9%

— Предложенный механизм заслуживает, на наш взгляд, обсуждения. Регулятор сформирует позицию после всесторонней проработки этого вопроса, — отметили в ЦБ.

Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что проблема действительно серьезная.

— Возможная легкость в отношении к заявкам продиктована спамом от банков о предварительно одобренных кредитах. Естественно, люди хотят проверить достоверность этой суммы и условий, а позже могут ощутить на себе, что это любопытство не такое безобидное, — прокомментировал руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

По его словам, культура бережного отношения к своей кредитной истории пока у многих граждан не сформировалась.

Существует пробел в этой области финграмотности, согласна доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Анна Вершинина. Предложение ОНФ выглядит логичным, поскольку введение обязательного уведомления потенциального заемщика о последствиях оформления онлайн-заявки позволит повысить ответственность граждан за предоставленную информацию, считает она.

За спрос берут
стойка оформления кредита
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Не тот профиль: россиянам стали чаще отказывать в кредитах
За прошлый год банки одобрили лишь треть обращений за ссудами

— Возможно даже, что многие, узнав о риске испортить свою кредитную историю большим количеством заявок, и вовсе откажутся от этого. Что, в свою очередь, приведет к снижению рисков и для банков, — подчеркнула эксперт.

Инициатива об обязательном уведомлении заемщиков в онлайн-каналах полезна, поскольку она стимулирует граждан к более ответственному отношению не только к своей кредитной истории, но и к любым действиям, связанным с получением и обслуживанием кредитов, полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Константин Ордов также поддерживает предложение ограничить, по его выражению, непрозрачные практики банков, которые не предупреждают о последствиях, что ведет к ухудшению кредитных рейтингов граждан. Однако, по мнению эксперта, важно за заботой о потребителях не сформировать избыточные барьеры на пути потребкредитования, не связанные с повышением прозрачности и безопасности первых этапов процедуры.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021