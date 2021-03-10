Указ Зеленского по оппозиционным каналам обжаловали в Верховном суде

Кассационный административный суд, входящий в состав Верховного суда Украины, открыл еще три производства по делам об обжаловании указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о закрытии телеканалов «112 Украина», «Ньюсуан», «Зик». Об этом 10 марта сообщил портал «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Решения об этом суд вынес 9 марта, открыв разбирательство по иску ООО «ТВ Выбор». Дело рассмотрят 6 апреля.

Производство открыто и по административному делу по иску депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака об отмене указа в части применения к нему санкций. Дело рассмотрят также 6 апреля.

В 15:00 мск 19 апреля суд рассмотрит дело по иску ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации».

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против ряда украинских телеканалов. Рестрикции ввели в отношении телерадиокомпании «112 Украина», ее региональным каналам «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также к компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). К настоящему моменту телеканалы заблокированы.

Персональные санкции ввели против депутата Козака, который является владельцем «Зик». Свое решение украинский лидер объяснил борьбой с «пропагандой».

Также ограничения затронули главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его близких. 24 февраля депутат заявил «Известиям», что действия Киева являются нарушением конституции Украины. В связи с блокировкой каналов «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского.