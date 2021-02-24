Медведчук прокомментировал введенные против него на Украине санкции

Депутат Верховной рады и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что введенные украинские санкции являются ограничением его конституционных прав. Об этом политик 24 февраля заявил «Известиям».

«Санкции, которые ввели в отношении меня, моего коллеги по партии, фракции, наших жен, являются нарушением конституции, так как в отношении граждан Украины санкции по закону, который предусматривает возможные действия, применяются в отношении иностранных компаний и иностранных граждан, но никак не против граждан Украины», — заявил Медведчук.

Медведчук отметил, что введение санкций против него и его близких является нарушением всего действующего законодательства. Он считает, что безосновательное решение единолично было принято в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

19 февраля СНБО Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на всё имущество Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Действие санкций продлится три года.

Сам политик назвал ограничения торжеством беспредела, анархии и беззакония. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ударил по самому дорогому, введя санкции против его жены Оксаны Марченко, но, несмотря на это, он не планирует покидать страну.

В Совете Федерации введение Украиной санкций во внесудебном порядке против Медведчука назвали нарушением конституции страны.

В начале февраля украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов.