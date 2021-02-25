Депутат рады Козак подал иск в Верховный суд об обжаловании санкций СНБО

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак подал в Верховный суд Украины иск по обжалованию введенных против него санкций Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом сообщили в четверг, 25 февраля, в пресс-службе суда.

«В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины от 2 февраля о решении СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», согласно которому применены санкции к истцу Тарасу Козаку», — отмечается в сообщении, опубликованном в Facebook суда.

Украинский лидер Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против ряда украинских телеканалов.

В частности, ограничения были применены к телерадиокомпании «112 Украина», ее региональным каналам «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также к компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой». Кроме того, персональные санкции ввели против депутата Козака, который является владельцем телеканала «Зик». Также ограничения затронули главу политсовета ОПЗД Виктора Медведчука и его близких. 24 февраля депутат заявил «Известиям», что действия Киева являются нарушением конституции страны.

В связи с блокировкой каналов «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского.