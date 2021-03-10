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Иордания одобрила экстренное применение российской вакцины «Спутник V»

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Власти Иордании разрешили применение на территории королевства российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом в среду, 10 марта, сообщается на сайте управления по санитарному надзору и за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

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Глава управления Наззар Мехидат уточнил, что экстренное применение российской вакцины в Иордании было разрешено после «длительного периода изучения технической документации, представленной Россией».

Соответствующее исследование завершили после того, как минувшим вечером управление получило всю необходимую информацию от российской стороны, отметили в управлении.

Ранее в этот же день российская вакцина была зарегистрирована для применения на территории Марокко и Кении. Накануне медицинский регулятор Зимбабве выдал разрешение на экстренное использование в стране «Спутника V».

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) 9 марта сообщило, что изучит соответствие российской вакцины «Спутник V» обычным стандартам ЕС. Решение по вакцине будет основано только на научных данных.

4 марта ЕМА начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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