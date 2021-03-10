В Луганске прокомментировали существование нового плана урегулирования в Донбассе

Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник не знает о существовании нового документа по урегулированию в регионе, якобы предложенного «нормандскому формату». Об отсутствии документа он заявил 10 марта в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Никакого нового документа в контактную группу внесено не было», — отметил политик. Он допустил существование нового документа и его обсуждение на уровне политсоветнников. Но, с учетом того что последние полтора месяца заседания контактной группы ничем не закончились, «вряд ли он привлек серьезное внимание», добавил Мирошник.

Он пояснил механизм получения новых согласованных вариантов в нормандском формате. Сначала их должны направить в контактную группу для окончательных договоренностей между сторонами конфликта — Киевом и Донбассом. В настоящее время достигнутых договоренностей, как и согласованных проектов, нет, указал представитель Луганска.

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют информацией о новом плане мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Как отмечает «Газета.ру», ранее в этот день глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, предложенный Парижем и Берлином, ждет одобрения Россией. В МИД РФ заявили, что не знают ничего о документе.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), если четырехсторонние переговоры будут откладываться.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.