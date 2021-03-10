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Американский эксперт назвал истребитель Су-27 худшим кошмаром НАТО

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Военный журналист, писатель из американского штата Мичиган Питер Сучиу считает, что российский истребитель Су-27 является худшим кошмаром НАТО. Его статья опубликована в издании The National Interest 9 марта.

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Двухмоторный сверхманевренный истребитель Су-27 был разработан Советским Союзом в ответ на американские истребители четвертого поколения, такие как Grumman F-14 Tomcat и F-15 Eagle, напоминает автор.

Последним значимым истребителем Су-27 был «Фланкер». На вооружение ВВС СССР он поступил в 1985 году. Его разработали для уничтожения истребителей США в небе над Центральной Европой в случае конфликта между НАТО и Варшавским пактом. Также Су-27 использовали для патрулирования воздушного пространства Советского Союза и борьбы против возможного вторжения американских бомбардировщиков, включая B-52 и B-1. Кроме того, задачей истребителя было сопровождение советских тяжелых самолетов, таких как Ту-95, Ту-22М и Ту-160.

Изначально Су-27 не предназначался для экспорта, однако затем он стал одним из ведущих мировых экспортных истребителей. В России Су-27 послужили основой при разработке более совершенных истребителей, включая Су-30, Су-33, Су-34, Су-35 и Су-37.

Как рассказал Сучиу, в прошлом году Су-27 постоянно поднимали в воздух по тревоге для перехвата и «сопровождения» иностранных самолетов, которые приближались к воздушным границам России. До сих пор истребители остаются ключевым компонентом российской ПВО. Су-27 совершают полеты над нейтральными водами Балтики, а также Черного и Баренцева морей. Также истребители используются для сопровождения разведывательных и патрульных самолетов.

В начале марта Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США, которые двигались над Балтийским морем к российской границе.

В середине февраля Су-27 сопроводили группу военных самолетов ВВС Франции над Черным морем.

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