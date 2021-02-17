Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
ФССП взыскала с должников в 2020 году 96 млрд рублей
Общество
Автодилеры сообщили о приостановке банками выдачи льготных автокредитов
Мир
В Лондоне госпитализировали 99-летнего супруга Елизаветы II
Армия
Российские Су-27 сопроводили самолеты ВВС Франции над Черным морем
Общество
Путин поручил обобщить опыт дистанционного обучения в вузах до 1 марта
Мир
Генсек ООН заявил о неравномерном распределении вакцин от COVID-19
Мир
В США за сутки выявили более 62 тыс. случаев коронавируса
Экономика
Минфин РФ заявил о возможных переговорах со Швейцарией по налоговому соглашению
Мир
В Габоне зарегистрировали российский «Спутник V»

Российские Су-27 сопроводили самолеты ВВС Франции над Черным морем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские истребители Су-27 сопроводили группу военных самолетов ВВС Франции над акваторией Черного моря. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной России в среду, 17 февраля.

С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами
Новые беспилотники поступят в подразделения Сухопутных войск

Отмечается, что сегодня российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря выявили приближающиеся к государственной границе воздушные цели.

Для их опознавания и недопущения нарушения границы России в воздух подняли два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации «Мираж-2000» и сопроводили их над акваторией Черного моря», — отмечается в сообщении.

Нарушения государственной границы России допущено не было.

В начале февраля в российском Минобороны сообщили, что российские радиолокационные станции (РЛС) за неделю сопроводили 33 самолета и восемь беспилотников у границ страны. Из состава дежурных по ПВО сил поднимали один истребитель, чтобы не допустить нарушения государственной границы страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021