Российские Су-27 сопроводили самолеты ВВС Франции над Черным морем

Российские истребители Су-27 сопроводили группу военных самолетов ВВС Франции над акваторией Черного моря. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной России в среду, 17 февраля.

Отмечается, что сегодня российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря выявили приближающиеся к государственной границе воздушные цели.

Для их опознавания и недопущения нарушения границы России в воздух подняли два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации «Мираж-2000» и сопроводили их над акваторией Черного моря», — отмечается в сообщении.

Нарушения государственной границы России допущено не было.

В начале февраля в российском Минобороны сообщили, что российские радиолокационные станции (РЛС) за неделю сопроводили 33 самолета и восемь беспилотников у границ страны. Из состава дежурных по ПВО сил поднимали один истребитель, чтобы не допустить нарушения государственной границы страны.