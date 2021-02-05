За неделю 33 самолета и 8 беспилотников вели разведку у границ России

Российские радиолокационные станции (РЛС) за минувшую неделю сопроводили 33 самолета и восемь беспилотников у границ страны. Такие данные Минобороны РФ в пятницу, 5 февраля, приводит газета «Красная звезда».

«33 самолета-разведчика и восемь разведывательных БПЛА иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС», — сообщается в инфографике оборонного ведомства.

При этом отмечается, что был выполнен один подъем истребителя из состава дежурных по ПВО сил, чтобы не допустить нарушения государственной границы России.

29 января российский МиГ-31 поднимался для сопровождения самолета-разведчика ВВС Норвегии над Баренцевым морем. После того как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 развернулся от российской границы, истребитель РФ вернулся на аэродром базирования.