С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами

С этого года начнётся массовая поставка для армии беспилотников-квадрокоптеров. Небольшие и легкие аппараты помогут войскам в выполнении боевых и повседневных задач. Они дополнят две тысячи дронов самолётного типа, имеющихся сейчас в частях. Хотя у таких изделий есть свои недостатки, они могут оказаться очень полезны в разведке, отметили эксперты. Примечательно, что еще недавно недорогие коммерческие БЛА позиционировались, как оружие боевиков. В частности, экстремисты их массово использовали во время боев в Сирии и Ираке.

Беспилотник — в строй

Массовая поставка квадрокоптеров в войска начнется уже в этом году, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. БЛА оснастят разведывательные роты и батальоны. Применять новую технику планируют не только в боевых условиях, но и в повседневной деятельности. С их помощью можно, например, наблюдать за проведением занятий и территорией части.

По словам собеседников издания, эксперимент по использованию в армии небольших коптеров проходил с 2019 года. Большинство из них направили в части Восточного военного округа (ВВО). Также несколько комплектов изделий были переданы в другие военные округа. В конце прошлого года итоги испытаний признали успешными.

В ходе эксперимента также выяснялось, что аппараты имеют меньшую дальность и продолжительность полёта, более уязвимы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и огню с земли, чем состоящие сейчас на вооружении. В то же время они могут взлетать и приземляться на любой площадке и способны надолго зависать над одним местом, просты в управлении и доступны по цене.

В сентябре прошлого года Министерство обороны сообщило о первом использовании квадрокоптеров на учениях разведывательных подразделений 4-й военной базы в Южной Осетии. При помощи дронов корректировался огонь и проводилась оценка поражений целей. БЛА пригодились как стрелкам, так и танкистам.

Бригада железнодорожных войск ВВО использовала их для других задач. На учениях осенью прошлого года квадрокоптер применили для быстрого и точного определения мест разрушения железной дороги диверсионно-разведывательной группой противника и оценки сложности предстоящих работ.

— Небольшие квадрокоптеры могут быть полезны в разведке, — рассказал «Известиям» зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев. — Их можно эффективно запускать с командных пунктов либо с техники на марше. А вот что касается пеших разведгрупп, то аппарат для них может оказаться лишней нагрузкой. Необходимо протестировать БЛА на учениях разного уровня. Не следует также забывать, что в реальных боевых действиях все совсем не так, как на маневрах. Идет активное противодействие со стороны противника, наносятся удары по стартовым площадкам.

Боевитые машины

В конфликтах нынешнего века всё больше армий используют небольшие дроны — как коммерческие, так и специальной разработки. Самый маленький из них — карманный вертолёт Black Hornet весит всего 18 гр. Несколько сотен таких аппаратов американские войска использовали в боевых действиях в Афганистане. БЛА оказались полезны при действиях на пересечённой местности, а также в населенных пунктах. Они давали возможность командирам подразделений «заглянуть за угол», осмотреть дом или любое подозрительное место в радиусе нескольких сотен метров.

Подразделения армии США часто задействовали в Афганистане и Ираке дроны, которые можно приобрести в обычных магазинах. В 2017 году Пентагон даже издал специальную директиву, которой запретил своим военным применение всех БЛА, на которых стоит программное обеспечение от популярного китайского производителя — DJI Technology. Американцы посчитали, что такие коптеры могут скрытно отсылать информацию и видео своим разработчикам за рубеж.

Правительственные силы в Сирии применяли коммерческие аппараты для управления подразделениями в условиях городских боёв. Картинка с находящегося над полем боя аппарата передавалась в командный пункт на большой телевизор. Командир мог в реальном времени видеть действия своих бойцов сверху и руководить ими по рации.

Полезность в военном деле небольших квадрокоптеров оценили не только регулярные армии, но и террористы. При разгроме их группировок в Сирии и Ираке в убежищах экстремистов были изъяты десятки квадрокоптеров китайского производства. С их помощью боевики не только вели разведку, но и атаковали цели. Под беспилотники подвешивали небольшие импровизированные бомбы. Ими удавалось наносить потери личному составу, выводить из строя технику и даже взрывать склады с боеприпасами.

ВВС без лётчиков

— Первые экспериментальные БЛА использовались на Кавказе 45-м отдельным разведывательным полком ВДВ, где я служил замкомандира, — рассказал полковник Валерий Юрьев. — На тот момент в арсенале был комплекс «Строй-П» с аппаратом «Пчела». Это было очень несовершенное изделие. Оно могло пролететь порядка ста километров, затем оператор давал ему команду приземлиться, открывался парашют, и он на нем спускался. Если снижение проходило не в районе действий ВДВ, то все остальные армейские подразделения начинали в него стрелять — никто не знал эту новинку и не понимал, что это за ярко-оранжевый парашют.

По данным Министерства обороны, к настоящему времени количество современных беспилотников в армии выросло в 70 раз по сравнению с 2012 годом, когда начались их массовые закупки. Все виды и рода войск получили более 900 комплексов БЛА. Число самих летательных аппаратов превысило две тысячи штук.

Сейчас почти все состоящие на вооружении дроны напоминают по конструкции небольшие самолёты. Они предназначены для продолжительного полёта на большой скорости. Лишь небольшое количество аппаратов выполнено по схеме вертолёта и способны взлетать и садиться вертикально, зависать в воздухе.

Самый многочисленный из классических БЛА — «Орлан-10». Беспилотный самолёт весом 18 кг развивает скорость до 150 км/ч и может постоянно находиться в воздухе не менее 12 часов, удаляясь до 120 км от оператора. Весь комплекс с тремя аппаратами, машиной для перевозки и управления, средствами наблюдения обходится более чем в 30 млн рублей.

В российских Сухопутных войсках беспилотники штатно вошли в состав разведывательных подразделений общевойсковых бригад и дивизий. К концу 2019 года собственные роты и взводы БЛА сформировали и во всех дивизиях и бригадах ВДВ. Сейчас ведётся ими оснащение артиллерийских частей.