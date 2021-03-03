Су-27 «перехватил» два бомбардировщика США над Балтикой

Два бомбардировщика В-1В ВВС США двигались в среду над Балтийским морем к российской границе, их сопроводил российский истребитель Су-27. Об этом 3 марта сообщает национальный центр управления обороной РФ.

«Третьего марта 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающаяся к государственной границе РФ две воздушные цели», – сказано в сообщении.

Отмечается, что для опознавания целей и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят самолет Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В американских ВВС и сопроводил их над Балтийским морем. Нарушения госграницы не допущено.

После разворота американских самолетов Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования, отмечается в сообщении.

Национальный центр управления обороной РФ подчеркнул, что полет осуществлялся по международным правилам использования воздушного пространства.

17 февраля сообщалось, что Су-27 сопроводили группу военных самолетов ВВС Франции над Черным морем.

В начале февраля в Минобороны России заявили, что российские радиолокационные станции (РЛС) за неделю сопроводили 33 самолета и восемь беспилотников у границ страны. Из состава дежурных по ПВО сил поднимали истребитель для недопущения нарушения госграницы страны.