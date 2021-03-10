Президент Армении обратился в суд после увольнения главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд страны после освобождения от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба президента.

Обращение в суд обусловлено существующими в прикладной юриспруденции проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра по освобождению начальника Генштаба от занимаемой должности и последовавшими за этим правовыми конституционными процессами, передает «Sputnik Армения».

По словам Саркисяна, решение КС по этому вопросу и возможные меры могут повлиять на ранее принятые решения, на нынешние и дальнейшие процессы по сложившейся ситуации.

Президент выразил надежду, что по возможности скорое принятие соответствующего решения приведет к правовой определенности и будет способствовать урегулированию нынешнего кризиса,

Ранее в этот день премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что начальник генштаба Армении Оник Гаспарян освобожден от занимаемой им должности в соответствии с законом.

Президент Армении не подписал проект указа об увольнении Гаспаряна, но и не стал оспаривать его в Конституционном суде, пояснил Пашинян.

Протесты продолжаются в стране после подписания в ноябре прошлого года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет премьер-министра страны Никола Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Политическая обстановка в Армении накалилась после того, как 25 февраля ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении.

1 марта Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в Ереване. Там он назвал требование Генштаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей и попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

3 марта Саркисян провел встречу с Гаспаряном. Как сообщила пресс-служба главы государства, собеседники обсудили создавшуюся напряженную ситуацию в связи с последними событиями. На встрече Саркисян и Гаспарян отметили, что вне зависимости от решений приоритетом остаются безопасность и стабильность Армении.