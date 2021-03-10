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Новый российский препарат от COVID-19 могут зарегистрировать уже летом

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Уже этим летом в России может быть зарегистрирован первый отечественный препарат для лечения коронавируса на основе генно-инженерных антител. Его разрабатывают специалисты Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова (ИБХ РАН), Центра компетенций НТИ ИБХ РАН, компании «Фармсинтез» и китайские ученые.

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Как рассказал «Известиям» директор института, академик Александр Габибов, уже проведен полный цикл испытаний на животных и первая стадия клинических исследований. Лекарство будет предназначено для пациентов с хроническими заболеваниями и среднетяжелых больных.

«Речь о препарате, который влияет на иммунную составляющую. Одна из наиболее известных и опробованных терапий в данном случае — это переливание сыворотки [крови] переболевших CОVID-19. У человека выработался хороший пул нейтрализующих антител, которые могут помочь организму другого пациента бороться с заболеванием. Однако плазмы мало, на всех ее не хватает. Отсюда следует глобальный вывод: необходимо создать искусственные антитела с вариабельными доменами, которые будут связывать вирус», — рассказал Александр Габибов.

По словам академика, сейчас в Минздрав РФ подано регистрационное досье. Разработчики ожидают, что в марте получат разрешение на проведение клинических испытаний. Они будут проходить в 15 клинических центрах Москвы и Санкт-Петербурга и могут быть закончены в июне-июле, а летом препарат будет готов к выпуску.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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