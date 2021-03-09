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На Украине 60% медиков отказались прививаться от COVID-19

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Около 60% медицинских работников на Украине отказались делать прививку против коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 9 марта, рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов.

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«Когда мы проводили запись на вакцинацию медицинских работников, то из тех, кто работает непосредственно с больными коронавирусом, согласились на вакцинацию около 40%. То есть 60% медработников на первом этапе вакцинации от прививок отказались», — приводит слова Степанова «Страна.ua».

Глава Минздрава добавил, что среди отказавшихся были врачи, которые перенесли COVID-19 и имеют антитела или заявляли о желании оценить действие вакцины.

При этом общий уровень отказов от вакцинации будет оценен позже, заключил Степанов.

На Украине для вакцинации применяется индийская вакцина Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Отмечалось, что из Индии в страну доставили 500 тыс. доз Covishield.

Однако, как заявил экс-президент страны Петр Порошенко, вакцина оказалась сомнительного качества. По его словам, «на вопросы, почему отказываются вакцинироваться, сотрудник одной из больниц с Прикарпатья отметил, что он пребывает в отчаянии» из-за якобы некачественного препарата.

При этом Киев официально отказался регистрировать любые российские препараты от коронавируса, в частности «Спутник V», чью эффективность и безопасность признали даже западные эксперты.

4 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что число заболевших COVID-19 увеличивается ежедневно, в связи с чем страна может вернуться к модели локдауна. При этом глава кабинета министров подчеркнул, что общество, предприниматели и власти «истощены» ограничениями на фоне пандемии и единственным выходом представляется вакцинация. Позже Максим Степанов спрогнозировал, что пик третьей волны коронавируса на Украине ожидается в апреле.

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