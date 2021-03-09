Шведские ученые назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной от COVID-19

Шведские ученые из университета Умео назвали российскую вакцину «Спутник V» наиболее эффективным препаратом среди всех существующих от COVID-19. Об этом сообщило во вторник, 9 марта, издание SVT Nyheter со ссылкой на публикацию в научном журнале PNAS.

Специалисты из Швеции совместно с исследователями из Германии и Нидерландов изучили существующие вакцины от COVID-19 и выяснили, что некоторые препараты попадают в клетку иным способом, чем считалось ранее, соответственно, они могут работать эффективнее, чем другие вакцины.

«Раньше считалось, что все вакцины, в которых аденовирус использовался в качестве переносчика, используют протеин S в качестве «ключа» для проникновения в клетки. Но когда мы попытались повторить это в лаборатории, то мы не смогли этого доказать. Затем мы начали изучать другой белок, так называемый гексонный, и увидели, что именно этот белок действует как «ключ» в клетку», — объяснил профессор вирусологии из Университета Умео Никлас Арнберг.

Согласно результатам исследования, препараты с гексонными белками эффективнее тех, что используют в качестве «ключей» протеин S.

Ученые также отметили эффективность вакцины Johnson & Johnson, однако по данным исследователей, «Спутник V» обошел ее по эффективности.

Ранее, 6 марта, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что известные ему данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» являются достаточно хорошими.

В январе репортер американской газеты The New York Times Эндрю Краммер, который работает в Москве, рассказал, почему решил прививаться «Спутником V». Он похвалил работающих над вакциной российских ученых. По его мнению, «политизированное развертывание только скрыло хорошие результаты испытаний» этого препарата, который «кажется подлинным достижением» ученых из России, которые продолжают «давнюю и легендарную практику разработки вакцин».

Препарат разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной против коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа прошлого года. Итоговая эффективность составила 91,4%, профилактическая эффективность против тяжелых случаев — 100%.