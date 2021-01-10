Журналист NYT назвал вакцину «Спутник V» подлинным достижением

Работающий в Москве репортер американской газеты The New York Times Эндрю Краммер рассказал 9 января, почему он решил привиться вакциной от коронавируса «Спутник V», и похвалил работающих над ней российских ученых.

Ранее в этот день он сообщил о своей вакцинации препаратом из России. По его словам, прививка была сделана 4 января в московской поликлинике № 5.

Краммер признался, что у него были сомнения, прививаться ли до окончания последних стадий испытания и публикации подробных данных о побочных эффектах.

По его словам, критики больше говорили о сроках регистрации вакцины, чем о самом составе препарата. Так, у российской вакцины «Спутник V» эффективность составляет 91,4%, а у прививки компании Moderna — 94,1%. Журналист пишет, что для получателя вакцины это разница незначительная, поскольку в обоих случаях говорится, что инъекция подействует на девять из 10 привитых.

«В конце концов, политизированное развертывание только скрыло хорошие результаты испытаний, что кажется подлинным достижением для российских ученых, продолжающих давнюю и легендарную практику разработки вакцин», — отмечает репортер.

Кроме того, Краммер подчеркнул доступность российской вакцины для населения и указал на отсутствие в клиниках Москвы таких логистических проблем, как очереди.

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию.

19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что негативное отношение Запада к России и к российской вакцине связано с угрозой конкуренции для крупнейших зарубежных производителей. Он подчеркнул, что некоторые государства и их фармацевтические компании прибегают к разным «нелицеприятным методам», чтобы воспрепятствовать «вхождению вакцины» РФ в разные страны.