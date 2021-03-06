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Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»
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Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что известные ему данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» являются достаточно хорошими. Об этом он рассказал в интервью греческому телеканалу Skai в субботу, 6 марта.

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«Данные, которые я знаю о «Спутнике V», достаточно хороши. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, ведь у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», — сказал эксперт.

В январе репортер американской газеты The New York Times Эндрю Краммер, который работает в Москве, рассказал, почему решил прививаться «Спутником V». Он похвалил работающих над вакциной российских ученых.

По его мнению, «политизированное развертывание только скрыло хорошие результаты испытаний» этого препарата, который «кажется подлинным достижением» ученых из России, которые продолжают «давнюю и легендарную практику разработки вакцин».

Краммер подчеркнул доступность этой вакцины для населения и указал на отсутствие в московских клиниках очередей на прививку.

Согласно опубликованным в начале февраля авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

К настоящему моменту эта российская вакцина зарегистрирована в более чем 40 странах, в том числе ее разрешили применять в странах Евросоюза — Венгрии и Словакии.

Препарат разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной против коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа прошлого года. Итоговая эффективность составила 91,4%, профилактическая эффективность против тяжелых случаев — 100%.

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