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Потребление газа в Евросоюзе к 2050 году может снизиться на 66–71%

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В Евросоюзе к 2050 году может сократиться потребление природного газа на 66–71% по сравнению с 2015 годом. Об этом во вторник, 9 марта, заявила представитель руководства генерального директората Еврокомиссии по энергетике Катарина Сикоу-Маньи.

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Она подчеркнула, что доля голубого топлива в общем энергопотреблении стран ЕС составляет около 25%.

«Из этого 20% приходится на производство электричества. В сфере отопления газ играет более существенную роль ― близко к 40% нашего тепла производится с использованием природного газа», ― отметила Сикоу-Маньи во время видеоконференции Eurogas.

Представитель ЕК указала на то, что в настоящее время газ играет очень важную роль в энергобалансе стран союза, однако в будущем это должно измениться. По ее словам, все сценарии, которые были подготовлены для обоснования будущих стратегических предложений, демонстрируют сокращение доли природного газа в этом энергобалансе.

«К 2050 году в рамках структуры с чистыми нулевыми выбросами потребление природного газа может сократиться на 66–71% по сравнению с 2015 годом. То есть мы говорим об огромном изменении, которое должно произойти», ― добавила Сикоу-Маньи.

В феврале еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что ЕС намерен развивать систему поставок водорода, она может в высокой степени состоять из активов и газопроводов, которые на данный момент используются для природного газа.

Она отметила, что возобновляемый водород, который производится с основном с использованием энергии солнца и ветра, является главным приоритетом для Еврокомиссии.

По словам еврокомиссара по энергетике, ЕС планирует поддержать установку как минимум 6 ГВт возобновляемых водородных электролизеров в странах, входящих в объединение, и производство до 1 млн т возобновляемого водорода до 2024 года. Затем по плану Евросоюза с 2025 по 2030 год водород должен быть полностью интегрирован в энергетическую систему ЕС.

В начале декабря 2020 года в Евросоюзе заявили о готовности сотрудничать с Россией в сфере водородной энергетики. Эксперты рассказали «Известиям», что производство и транспортировка водородной энергии имеют все шансы стать одной из самых перспективных сфер сотрудничества на фоне курса на декарбонизацию, взятого ЕС, рядом других стран и отчасти самой Россией.

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