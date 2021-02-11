ЕС намерен развить систему поставок водорода из активов под природный газ

Европейский союз (ЕС) намерен развивать систему поставок водорода, она может в высокой степени состоять из активов и газопроводов, которые на данный момент используются для природного газа. Об этом сообщила в четверг, 11 февраля, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Ожидается, что будущая сеть водорода в Евросоюзе будет в значительной степени состоять из активов, ныне предназначенных для природного газа, но перепрофилированных для транспортировки водорода. Однако потребуется и новая инфраструктура», — сказала она «РИА Новости».

Симсон подчеркнула, что возобновляемый водород, который производится с основном с использованием энергии солнца и ветра, является главным приоритетом для Еврокомиссии.

По словам еврокомиссара по энергетике, ЕС планирует поддержать установку как минимум 6 ГВт возобновляемых водородных электролизеров в странах, входящих в объединение, и производство до 1 млн т возобновляемого водорода до 2024 года. Затем по плану Евросоюза с 2025 по 2030 год водород должен быть полностью интегрирован в энергетическую систему ЕС.

В начале декабря 2020 года в Евросоюзе заявили о готовности сотрудничать с Россией в сфере водородной энергетики. Эксперты рассказали «Известиям», что производство и транспортировка водородной энергии имеют все шансы стать одной из самых перспективных сфер сотрудничества на фоне курса на декарбонизацию, взятого ЕС, рядом других стран и отчасти самой Россией.

В тот же день, 1 декабря, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о сотрудничестве ФРГ и России в создании совместной дорожной карты развития водородной энергетики и обсуждении пилотных проектов по поставке водорода в Германию.