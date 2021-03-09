Дробыш отреагировал на выбор певицы Manizha для «Евровидения-2021»

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш пожелал удачи певице Manizha, которая будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Свое мнение об артистке Дробыш высказал 9 марта, комментируя результаты отбора на конкурс.

«Здорово, это хорошо, ведь Манижа — хорошая певица. Ну и слава богу, дай бог ей хорошо и весело выступить. Она — хорошая певица, но я не видел ее выступление и не слышал эту песню», — цитирует Дробыша «Пятый канал».

Ранее в этот день артистка рассказала, что ее композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий. Manizha отметила, что написала песню 8 марта 2020 года, однако исполнить ее решила только через год. Артистка рассказала, что хочет продемонстрировать щедрость и открытость России на конкурсе «Евровидение».

О том, что именно Manizha будет представлять Россию на песенном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования. Представлять Россию на «Евровидении-2021» артистка будет с песней Russian Woman, уточняет «Газета.ру».

На участие в конкурсе также претендовали группы «2Маши» и Therr Maitz. В свою очередь российская группа Little Big отказалась представлять Россию на конкурсе.